Gran alegría en España: el último sorteo del Euromillones deja un nuevo millonario

El sorteo del Euromillones de este viernes ha dejado una estela de felicidad en España. Un afortunado jugador se ha convertido en millonario al acertar el código de 'El Millón', MGD50084.

Pero no ha sido el único, ya que otros participantes han obtenido premios significativos en distintas categorías. No obstante, no ha habido ningún acertante de primera categoría. La combinación ganadora de este viernes era 8, 10, 33, 35 y 99, y las estrellas 2 y 9.

'El Millón' del Euromillones toca esta vez en Madrid

La suerte ha sonreído a un jugador en Madrid, quien ha ganado un millón de euros gracias al código de 'El Millón'. El boleto ganador ha sido sellado en la Administración de Loterías n.º 71, ubicada en la calle Atocha, 99. Esta administración, conocida por su tradición y afluencia, ha sido escenario de la fortuna en esta ocasión.​

Además del premio principal, otros jugadores españoles han sido agraciados en este sorteo. En la segunda categoría, que requiere acertar cinco números y una estrella, tres boletos en Europa han sido premiados con 387.524,68 euros cada uno. Uno de estos boletos ha sido validado en el despacho receptor n.º 35.125 de Llanes, Asturias, situado en la Avenida de México, 4.

En la tercera categoría, que premia a quienes aciertan cinco números, ocho boletos en Europa han sido agraciados con 33.964,09 euros cada uno. Uno de estos boletos se ha validado en el despacho receptor n.º 85.860 de Valladolid, ubicado en la calle Hernando de Acuña, 42.

Sin acertantes de primera categoría en el sorteo del Euromillones

A pesar de la emoción generada, no se han registrado acertantes de primera categoría (cinco números y dos estrellas). Esta ausencia implica que el bote sigue acumulándose, aumentando la expectación para el próximo sorteo. Y es que será el próximo martes, 18 de marzo, cuando los españoles tengan otra oportunidad de probar suerte.

Para el próximo sorteo, un único acertante podría llevarse la impresionante suma de 178 millones de euros. Esta cifra astronómica ha generado un aumento en la venta de boletos. Y es que muchos sueñan con cambiar sus vidas de la noche a la mañana.​

La recaudación total del sorteo de este viernes ha ascendido a 89.086.133,40 euros. Esta cifra refleja la popularidad del Euromillones y la esperanza de millones de europeos de alcanzar la fortuna. Con el bote en aumento, se espera que la participación en el próximo sorteo sea aún mayor, incrementando la emoción y las posibilidades de que la suerte vuelva a sonreír a España.​

Además, el Euromillones se ha consolidado como uno de los sorteos más populares en España. Cada martes y viernes, millones de personas prueban suerte eligiendo sus números favoritos o confiando en la máquina para una selección aleatoria. La posibilidad de ganar premios millonarios con una inversión relativamente pequeña ha convertido a este sorteo en una tradición para muchos.​