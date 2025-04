Carlos Andrés Zapata, nutricionista: 'El cafè al matí dona molts més beneficis'

Moltes persones no poden començar el seu dia sense una tassa de cafè. No obstant això, existeixen molts dubtes sobre quin és el millor moment per consumir-lo. Carlos Andrés Zapata ha analitzat aquest tema i ha compartit informació basada en la ciència.

L'expert nutricionista, ha explicat en el seu compte d'Instagram per què el cafè és més beneficiós al matí. Les seves declaracions es basen en un estudi recent que desmunta diversos mites sobre el seu consum. Gràcies a això, podem conèixer millor com aprofitar les seves propietats.

La millor hora per prendre cafè

Segons Zapata, el cafè té un major impacte positiu quan es consumeix en les primeres hores del dia. Això es deu al cicle circadiari, el qual regula la producció d'hormones i afecta el nivell d'energia. Durant el matí, el cos està en millors condicions per processar-lo.

Un estudi publicat en el European Heart Journal confirma aquesta informació. La investigació va analitzar els efectes del cafè en diferents moments del dia i va concloure que beure'l al matí és la millor opció. No només ajuda a mantenir la concentració, sinó que també millora l'estat d'alerta.

Aquest descobriment també desmenteix la creença que diu que prendre cafè a dejú és perjudicial. Encara que s'ha dit que pot causar molèsties digestives, els estudis indiquen que el seu impacte és positiu en la majoria dels casos. De fet, consumir-lo sense haver menjat prèviament pot potenciar alguns dels seus beneficis.

A més, el cafè a la tarda o nit pot afectar la qualitat del son. El seu contingut de cafeïna estimula el sistema nerviós, cosa que dificulta la conciliació del son si s'ingereix a última hora. Per aquesta raó, els especialistes recomanen evitar-lo després de mitja tarda.

Alternatives saludables per endolcir el cafè

El consum de cafè sol anar acompanyat de sucre, un ingredient que molts busquen reduir per motius de salut. Per a aquells que desitgen una opció més natural, existeixen alternatives que poden millorar el seu sabor sense afectar l'equilibri nutricional.

La canyella és una excel·lent opció, ja que aporta dolçor sense necessitat d'afegir sucre refinat. A més, té propietats antioxidants i ajuda a regular els nivells de glucosa en sang. Amb només un polsim, el cafè adquireix un sabor més aromàtic i beneficiós.

Una altra alternativa popular és l'estèvia, un edulcorant natural que no aporta calories. El seu ús és ideal per a aquells que busquen controlar el seu pes o evitar pics de sucre en la sang. N'hi ha prou amb afegir unes gotes o una petita quantitat de pols per obtenir la dolçor desitjada.

El xarop d'atzavara i el sucre de coco també són opcions interessants. Tots dos tenen un índex glucèmic més baix que el sucre convencional i contenen minerals que poden aportar un petit valor nutricional. No obstant això, és important moderar el seu consum.

Reduir el sucre en la dieta és clau per a una alimentació més saludable. Gràcies a aquestes alternatives, és possible gaudir d'un cafè saborós sense comprometre el benestar. A més, triar el millor moment per prendre'l pot potenciar encara més els seus beneficis.