Gir de 180 graus a Vodafone: revela el motiu d'aquest canvi i els clients al·lucinen

Vodafone segueix demostrant que està molt compromès amb els seus clients. Especialment amb aquells que opten per tarifes mòbils de prepago. En el seu constant esforç per oferir més avantatges i ajudar els seus usuaris a estalviar, la companyia acaba de llançar una nova millora en els seus plans de prepago.

Aquesta vegada, el focus està en aquells clients que necessiten fer trucades al Marroc. Un país amb el qual l'operador ha decidit estrènyer encara més els llaços.

Els grans beneficiats per aquesta oferta seran aquells usuaris que ja gaudeixen dels seus plans de prepago. Els quals han vist millores contínues pel que fa a la quantitat de GB disponibles i les trucades internacionals. Ara, Vodafone ha inclòs entre 100 i 400 minuts a mòbils del Marroc en els seus nous plans.

Això permetrà a moltes persones comunicar-se millor amb els seus familiars i amics al país africà. Aquesta millora no només és beneficiosa per l'estalvi, sinó també perquè arriba en un moment de gran rellevància per a la comunitat marroquina. I és que coincideix amb l'inici del Ramadà, un període d'especial importància per a moltes persones.

Els plans de prepago de Vodafone queden així

En aquest sentit, Vodafone ha estructurat les seves tarifes de prepago en diferents plans, adaptant-se a les necessitats dels usuaris. Les seves propostes s'adapten a les necessitats de cadascú.

- Pla S: es presenta amb 60 GB, trucades nacionals il·limitades i 500 minuts en trucades internacionals. A més, inclou 100 minuts a mòbils i 200 minuts a fixos del Marroc. El preu és de 10 euros.

- Pla M: disposa de 240 GB, trucades nacionals il·limitades i 2000 minuts internacionals. També inclou 150 minuts a mòbils i 300 minuts a fixos del Marroc. Té un cost de 15 euros.

- Pla L: ofereix 300 GB, trucades nacionals il·limitades i 3000 minuts internacionals. A més, inclou 200 minuts a mòbils i 400 minuts a fixos del Marroc. El preu és de 20 euros.

- Pla XL: amb 350 GB, trucades nacionals il·limitades i 3000 minuts internacionals, aquesta tarifa inclou 300 minuts a mòbils. A més de 450 minuts a fixos del Marroc. El preu d'aquest pla és de 30 euros.

- Pla XXL: es presenta amb 400 GB, trucades nacionals il·limitades i 3000 minuts internacionals. A tenir en compte, a més, 400 minuts a mòbils i 500 minuts a fixos del Marroc. Tindrà un preu de 40 euros.

Vodafone treballa en la millora constant

Amb aquestes noves tarifes, Vodafone reforça la seva aposta per oferir plans de prepago adaptats a les necessitats de comunicació dels usuaris. Els minuts al Marroc són només una part del que aquests plans ofereixen. Però sens dubte són un gran avantatge per a aquells que tenen familiars o amics en aquest país.

La millora en la comunicació amb el Marroc arriba en un moment clau, especialment durant el Ramadà. És quan moltes persones desitgen estar més connectades que mai amb els seus éssers estimats.