Gerro d'aigua freda del BOE sobre el canvi a l'hora d'estiu a tot Espanya

Cada any, els espanyols canvien l'hora dues vegades: a la primavera s'avança una hora i a la tardor es retarda. Aquesta pràctica es va introduir fa dècades amb la finalitat d'aprofitar millor la llum del dia i reduir el consum energètic. No obstant això, en els últims anys, molts s'han qüestionat si realment és beneficiós mantenir aquest sistema.

Malgrat els creixents dubtes, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha confirmat que aquest canvi continuarà fent-se almenys fins al 2026. El futur del canvi d'hora continua sent incert, ja que la Unió Europea continua discutint la seva eliminació. Mentrestant, Espanya ja té establert el calendari de canvis fins al 2026, cosa que deixa clar que la modificació no desapareixerà de forma immediata.

El calendari del canvi d'hora a Espanya fins al 2026

El BOE ha publicat recentment el calendari dels pròxims canvis d'hora, que suposadament es duran a terme fins al 2026. El primer canvi serà el 30 de març de 2025, quan els rellotges s'avançaran una hora per començar amb l'horari d'estiu.

Després, el 26 d'octubre de 2025, es produirà el canvi a l'horari d'hivern, amb el rellotge retardat una hora. El 2026, el canvi a l'horari d'estiu serà el 29 de març, i el 25 d'octubre es farà l'última modificació, si el sistema es manté.

Aquest calendari està condicionat pels futurs acords que prenguin els països de la Unió Europea. Si es decideix eliminar el canvi d'hora, el d'octubre de 2026 podria ser l'últim, cosa que marcaria la fi d'una pràctica històrica a Espanya. No obstant això, fins que s'aconsegueixi un consens, Espanya continuarà amb el canvi d'hora com ho ha fet durant més de 40 anys.

La història del canvi d'hora a Espanya i Europa

El canvi horari té les seves arrels en la Primera Guerra Mundial. El 1916, alguns països com Alemanya i el Regne Unit van adoptar aquest sistema per estalviar energia, avançant l'hora a la primavera per aprofitar la llum del dia. Espanya va adoptar el canvi el 1974, durant la crisi del petroli, i el va formalitzar el 1981, establint l'ajust per a l'últim diumenge de març i octubre.

L'any 2018, la Comissió Europea va fer una enquesta en què el 84% dels participants es va mostrar a favor d'eliminar el canvi d'hora. No obstant això, la falta de consens entre els països de la Unió Europea ha retardat la decisió.

Alguns països defensen mantenir l'horari d'estiu, mentre que altres prefereixen quedar-se amb l'horari d'hivern. Aquesta divisió d'opinions continua sent el principal obstacle per arribar a una resolució definitiva.

Encara que el canvi d'hora continua sent obligatori a Espanya fins al 2026, el futur d'aquest sistema podria dependre dels acords que es prenguin a tot l'àmbit europeu. La decisió d'eliminar-lo o mantenir-lo està en mans dels governs de la UE, però mentrestant, els ciutadans continuaran ajustant els seus rellotges com ho han fet durant dècades.