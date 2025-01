Confirmat: Francesc Mauri anuncia un gir de 180 graus a Catalunya aquest estiu

Francesc Mauri no només passa el part del temps a Catalunya de forma diària. És tal la passió que sent per la seva professió que encara té ganes de més. D'aquí que també sol compartir aspectes relacionats amb la meteorologia o la geografia que creen curiositat entre els seus seguidors.

Un exemple ha estat la fotografia que ha compartit a les seves xarxes socials aquesta setmana. En ella es pot apreciar la bona capacitat que llueix el pantà de Rialb, a la província de Lleida. La foto és, primer de tot, espectacular.

I ho és perquè l'ambient del dia que es va fer registrava una temperatura de set graus sota zero. Així que l'estampa sembla d'una postal hivernal de manual. Però més enllà de l'estètic, Francesc Mauri ha llegit molt més enllà arran de la imatge.

Francesc Mauri avança el que passarà a l'estiu

L'home del temps de TV3 ha fet un breu, però necessari repàs de què és i suposa aquest embassament. En ell es barregen les aigües dels rius de la Noguera Ribagorçana, la Pallaresa i el Segre. Tots ells conflueixen d'alguna manera en aquesta infraestructura que té la finalitat d'acumular aigua per anar-la deixant anar quan es necessiti.

Una de les èpoques de l'any més demandants de l'any hídrica parlant és l'estiu. Primer perquè el registre de precipitacions és molt petit, gairebé no plou. Segon, perquè és quan més aigua sol necessitar-se per a activitats, sobretot, agrícoles.

La demarcació de Lleida s'inunda a l'estiu de camps d'arbres fruiters que requereixen aigua per seguir a ple rendiment. Per això, Francesc Mauri ha destacat i celebrat que l'embassament de Rialb es trobi al 86% de capacitat. Una boníssima notícia que es traduirà en tranquil·litat en les èpoques estivals.

La sequera, una preocupació per a Francesc Mauri

Amb tota aquesta informació sobre la taula, Francesc Mauri ha anunciat el que molts agricultors segur que ja celebren. "Els canals de reg tindran aigua aquest estiu", ha avançat. Sens dubte, una notícia més que esperada després d'anys de restriccions per la manca d'aigua.

La sequera ha assotat durant anys Catalunya, per la qual cosa saber que ara hi ha aigua suficient és una alegria. De totes maneres, Francesc Mauri ha avisat en diverses ocasions que no tots els pantans gaudeixen d'aquesta salut. Per la qual cosa encara és necessari que plogui més i millor.