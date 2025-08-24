Si creues la vorera en aquest petit poble de Catalunya, acabes en un altre país
Un poble insòlit on canviar d’idioma, de matrícula o de policia depèn del racó on siguis en cada moment
Hi ha pobles amb encant, pobles de platja i pobles de muntanya. Però n'hi ha molt pocs que es puguin descriure com un lloc “partit en dos”. En aquest racó de la Mediterrània, la frontera no és en una duana llunyana, sinó al mateix carrer.
Els veïns creuen d'un país a l'altre sense adonar-se'n: n'hi ha prou amb canviar de vorera o obrir la porta equivocada. És un lloc únic, on la vida quotidiana es barreja amb mapes, límits i banderes. Aquest lloc existeix: El Portús, un petit nucli del municipi de la Jonquera, a Girona.
El Portús, un poble singular
El Portús (també conegut com Los Límites o Le Perthus, en francès) es troba en plena comarca de l'Alt Empordà, a la província de Girona. Forma part de la Jonquera, municipi famós per ser punt de pas entre Espanya i França. Però El Portús té quelcom diferent: la frontera travessa el poble.
La meitat de les seves cases són en territori espanyol i l'altra meitat en territori francès. El traçat de la frontera creua carrers i places, marcant una divisió que resulta insòlita a Europa. No és estrany que un veí visqui a Espanya i el seu amic, just davant, a França.
La diferència de mida entre totes dues parts també sorprèn. Al costat espanyol hi resideixen tot just 48 persones, mentre que al costat francès n'hi viuen més de 500.
Viure amb dos països alhora
A El Portús, la frontera forma part de la vida diària. Els veïns estan acostumats a creuar de país només fent uns passos. Per anar a comprar, visitar un amic o fins i tot treure les escombraries, sovint es canvia d'estat sense adonar-se'n.
Això genera situacions curioses. Un cotxe aparcat a un costat del carrer pot ser a Espanya, mentre que la casa just davant ja pertany a França. Fins i tot els serveis públics es reparteixen: bombers, ambulàncies o policia depenen de la part on es trobi cada veí.
Lluny de ser un problema, els habitants d'El Portús viuen amb naturalitat aquesta peculiaritat. La frontera es converteix en quelcom quotidià, gairebé invisible, encara que sempre present.
Què veure a El Portús
L'atracció principal d'El Portús és precisament aquesta frontera que parteix el poble en dos. Passejar pels seus carrers i comprovar com una vorera pertany a Espanya i la de davant a França és l'experiència més curiosa que ofereix.
Molts visitants aprofiten per fer-se la clàssica foto amb un peu a cada país. Altres es fixen en detalls quotidians, com els senyals de trànsit o les matrícules dels cotxes, que canvien en pocs metres. Qui vulgui allargar la visita pot acostar-se a l'ermita de Santa Llúcia o recórrer alguna de les rutes del Paratge Natural de l'Albera.
Un poble que desperta curiositat
El Portús no és un gran destí turístic ni presumeix de monuments famosos. Però la seva condició de poble dividit per una frontera el converteix en un lloc únic a Europa.
Per als veïns és l'escenari normal de la seva vida diària. Per als visitants, és una raresa geogràfica que convida a descobrir com és viure amb dos països en un sol carrer.
Més notícies: