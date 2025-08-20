Preu de la llum avui, dijous 21 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?
Descobreix el preu de la llum d’aquest dijous, 21 d’agost de 2025, i aprofita les franges més assequibles del dia
El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 21 d'agost de 2025, és de 53,89 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una nova baixada, aquesta vegada de 14,42 euros. Recordem que, en la jornada del 20 d'agost, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 68,31 euros per MWh.
En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), podem observar grans diferències entre els diferents trams. En la franja més cara de dijous, el preu del MWh tornarà a superar els 100 euros. Ara bé, en el tram més barat de la jornada el preu del MWh s'acostarà moltíssim als 0 euros.
Preu de la llum avui, dijous 21 d'agost de 2025, hora a hora
La matinada, igual que els dies anteriors, tornarà a comptar amb preus força elevats. A partir de mitjan matí, això sí, les tarifes baixaran, assolint-se el preu mínim del dia a la tarda. Caldrà aprofitar molt aquest tram, perquè a la nit la llum tornarà a pagar-se força cara.
Així, de 13:00 a 15:00 el preu del MWh se situarà en els 5,11 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 el MWh assolirà el seu preu més econòmic: 3,52 euros. Finalment, el MWh passarà a tenir un preu de 5,79 euros entre les 16:00 i les 17:00.
- 13:00 - 15:00: 5,11 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 3,52 €/MWh.
- 16:00 - 17:00: 5,79 €/MWh.
- 17:00 - 18:00: 6 €/MWh.
I quan serà més cara la llum dijous?
Una cosa molt cridanera d'aquest dijous és que els preus més alts del dia es donaran durant la matinada. Entre les 00:00 i les 07:00 el preu del MWh oscil·larà entre els 82 i els 95 euros. El preu màxim del dia el tindrem de 07:00 a 08:00, quan el MWh tindrà un cost total de 101,12 euros.
- 00:00 - 01:00: 95,28 €/MWh.
- 07:00 - 08:00: 101,12 €/MWh.
- 20:00 - 21:00: 77,84 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 83,26 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh se situarà en els 77,84 euros. En la següent franja, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh passarà a ser de 83,26 euros. Finalment, entre les 22:00 i les 23:00 el MWh costarà 75 euros, tot i que de 23:00 a 00:00 el preu serà de 71,6 euros.
