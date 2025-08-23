El poble català encantador que té unes platges que semblen tretes d’un conte
Carrers empedrats, torres medievals i vistes a les Illes Medes converteixen aquest racó en una destinació imprescindible
Catalunya és plena de pobles amb encant, però pocs reuneixen tanta història, tradició i bellesa com aquest racó del Baix Empordà. Entre camps fèrtils, mar i memòria medieval, el poble de Pals s'ha guanyat un lloc destacat entre les visites imprescindibles. Els seus carrers empedrats semblen transportar el visitant a una altra època i alhora conviden a descobrir un entorn viu i en constant moviment.
La proximitat amb Girona, situada a uns 40 quilòmetres, converteix aquest municipi en una excursió accessible per als visitants o residents de la ciutat. Amb una mica més de 2.500 habitants, Pals manté l'essència d'un poble petit, amb una riquesa patrimonial i natural que sorprèn a cada pas.
Orígens i herència medieval
El nom de Pals prové del llatí Palus, que significa “terreny pantanós”, en referència a les antigues maresmes que l'envoltaven. Des de l'Edat Mitjana, el nucli va créixer protegit per muralles i torres que encara avui es conserven. Aquest llegat el converteix en un dels conjunts medievals més autèntics de Catalunya i en un gran destí per als amants de la història.
L'arquitectura medieval domina el centre. Destaquen l'església de Sant Pere, documentada des del segle XI, i la muralla amb les seves torres defensives, que marquen el perfil característic del poble. Entre elles sobresurt la Torre de les Hores, construïda entre els segles XI i XII, i convertida en el símbol indiscutible de Pals.
Carrers, arrossars i Mediterrani
Passejar pel nucli antic és un viatge en el temps. El carrer Major i les places concentren la majoria d'activitat, amb restaurants i botigues que s'han integrat sense trencar l'harmonia del lloc. Els balcons plens de flors i les cases de pedra daurada evoquen l'ambient d'un poble del sud de França, reforçant el seu caràcter pintoresc.
Però Pals no s'entén sense els seus arrossars: des del segle XV, la plana propera es va convertir en un centre de cultiu d'arròs, aprofitant les aigües i el terreny humit. Avui, aquest producte és un senyal d'identitat gastronòmica i cultural. Durant la tardor, les jornades dedicades a l'arròs atreuen visitants que volen conèixer la seva història i tastar receptes locals.
El municipi també compta amb platges de gran atractiu. La platja de Pals, extensa i oberta, ofereix vistes úniques sobre les Illes Medes, un dels paisatges més emblemàtics de la Costa Brava. La combinació de mar, història i natura ha convertit el poble en un destí turístic de primer ordre.
Tradició i vida cultural
Més enllà de la seva arquitectura i el seu entorn, Pals manté vives les seves tradicions. Les festes majors i les fires locals omplen els carrers de música i activitats populars, reforçant el sentit de comunitat. Aquests esdeveniments mostren com el poble ha sabut combinar el turisme amb la preservació de la seva identitat.
Visitar Pals no és només recórrer un conjunt medieval. És descobrir un lloc on el passat conviu amb el present, on els arrossars marquen el paisatge i les platges obren la porta al Mediterrani. Un destí que demostra que la Costa Brava és molt més que sol i sorra: és història, cultura i bellesa en estat pur
