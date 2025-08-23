Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo Whatsapp
Carrer empedrat amb cases de pedra i arcs, flors morades a la façana i un cercle que mostra una platja amb persones i para-sols davant del mar
Aquest racó és considerat un dels pobles més bonics de Catalunya | Camara alexsalcedo, Visit Pals
SOCIETAT

El poble català encantador que té unes platges que semblen tretes d’un conte

Carrers empedrats, torres medievals i vistes a les Illes Medes converteixen aquest racó en una destinació imprescindible

per

Redacció

Catalunya és plena de pobles amb encant, però pocs reuneixen tanta història, tradició i bellesa com aquest racó del Baix Empordà. Entre camps fèrtils, mar i memòria medieval, el poble de Pals s'ha guanyat un lloc destacat entre les visites imprescindibles. Els seus carrers empedrats semblen transportar el visitant a una altra època i alhora conviden a descobrir un entorn viu i en constant moviment.

La proximitat amb Girona, situada a uns 40 quilòmetres, converteix aquest municipi en una excursió accessible per als visitants o residents de la ciutat. Amb una mica més de 2.500 habitants, Pals manté l'essència d'un poble petit, amb una riquesa patrimonial i natural que sorprèn a cada pas.

Vista aèria d’un poble medieval envoltat de camps verds i muntanyes al fons

El municipi de Pals és preciós des de qualsevol racó | Camara Ajuntament de Pals

Orígens i herència medieval

El nom de Pals prové del llatí Palus, que significa “terreny pantanós”, en referència a les antigues maresmes que l'envoltaven. Des de l'Edat Mitjana, el nucli va créixer protegit per muralles i torres que encara avui es conserven. Aquest llegat el converteix en un dels conjunts medievals més autèntics de Catalunya i en un gran destí per als amants de la història.

L'arquitectura medieval domina el centre. Destaquen l'església de Sant Pere, documentada des del segle XI, i la muralla amb les seves torres defensives, que marquen el perfil característic del poble. Entre elles sobresurt la Torre de les Hores, construïda entre els segles XI i XII, i convertida en el símbol indiscutible de Pals.

Torre de pedra antiga envoltada de vegetació sota un cel blau amb alguns núvols

La Torre de les Hores és emblemàtica a Pals | Camara Ajuntament de Pals

Carrers, arrossars i Mediterrani

Passejar pel nucli antic és un viatge en el temps. El carrer Major i les places concentren la majoria d'activitat, amb restaurants i botigues que s'han integrat sense trencar l'harmonia del lloc. Els balcons plens de flors i les cases de pedra daurada evoquen l'ambient d'un poble del sud de França, reforçant el seu caràcter pintoresc.

Carreró empedrat amb cases de pedra, una porta de fusta, plantes verdes i una escala al fons

El barri del Pedró és de visita obligada | Camara Wikimedia Commons

Però Pals no s'entén sense els seus arrossars: des del segle XV, la plana propera es va convertir en un centre de cultiu d'arròs, aprofitant les aigües i el terreny humit. Avui, aquest producte és un senyal d'identitat gastronòmica i cultural. Durant la tardor, les jornades dedicades a l'arròs atreuen visitants que volen conèixer la seva història i tastar receptes locals.

Persones treballant en un camp d’arròs inundat ajupides mentre planten brots joves

L'arròs és molt típic de Pals i té molta història al municipi | Camara Visit Pals

El municipi també compta amb platges de gran atractiu. La platja de Pals, extensa i oberta, ofereix vistes úniques sobre les Illes Medes, un dels paisatges més emblemàtics de la Costa Brava. La combinació de mar, història i natura ha convertit el poble en un destí turístic de primer ordre.

Persones gaudint a la vora d’una platja amb onades i un cel serè

La platja de Pals és una de les més increïbles de Catalunya | Camara Visit Pals

Tradició i vida cultural

Més enllà de la seva arquitectura i el seu entorn, Pals manté vives les seves tradicions. Les festes majors i les fires locals omplen els carrers de música i activitats populars, reforçant el sentit de comunitat. Aquests esdeveniments mostren com el poble ha sabut combinar el turisme amb la preservació de la seva identitat.

Un grup de persones, majoritàriament nens, celebren llençant pols de colors a l’aire en un ambient festiu a l’aire lliure sota un cel parcialment ennuvolat.

Pals ofereix activitats divertides combinades amb les més tradicionals a les seves festes majors | Camara Visit Pals

Visitar Pals no és només recórrer un conjunt medieval. És descobrir un lloc on el passat conviu amb el present, on els arrossars marquen el paisatge i les platges obren la porta al Mediterrani. Un destí que demostra que la Costa Brava és molt més que sol i sorra: és història, cultura i bellesa en estat pur

➡️ Societat

Més notícies: