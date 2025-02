Santoral d'avui, diumenge 2 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial la llum santa que guia cap al bon camí, la redempció i aviva la fe en Déu.

Qui va ser la Verge de la Candelera, la festivitat més important del diumenge, 2 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest diumenge a la Verge de la Candelera. És l'homenatge de la pujada de la Verge al temple de Jerusalem per complir amb la llei de la purificació i presentar davant Déu a Jesucrist, el seu fill acabat de néixer.

Hi havia una norma no escrita que dictava que totes les dones que acabaven de ser mares per primera vegada havien d'acudir al temple. La finalitat era purificar-se després de donar a llum prometent realitzar un sacrifici a canvi. El cas de María va ser un episodi excepcional, ja que ella havia tingut un fill per obra de l'Esperit Sant; tot i així, es va presentar davant el Senyor com a mostra de la seva humilitat.

La Verge no va poder oferir cap dels seus béns com a sacrifici per la seva precària situació i, en el seu lloc, va oferir un parell de tórtores. El cert és que el fet que Jesús fos presentat al temple va ser sorprenent. En aquell moment, el nen va ser identificat com el veritable Messies per l'ancià Simeó i una santa anomenada Anna.

Aquest passatge està reflectit a la Bíblia a través dels Evangelis. Aquesta festivitat és coneguda també com festa de les Candeles o festa de la Verge de la Candelera. Va ser l'església bizantina la que li va atorgar gran importància.

Candelera és un nom que procedeix del llatí i significa 'brillar'. A Espanya unes 7.877 dones anomenades Candelera i 24.900 anomenades Candela podrien celebrar aquest dia el seu sant gràcies a la Verge de la Candelera.

Santa Caterina de Ricci

Santa Caterina de Ricci va ser una religiosa nascuda a Itàlia al segle XVI. Va pertànyer a la Tercera Ordre Regular de Sant Domènec, que es va dedicar de ple a la restauració de la religió. Va aconseguir, en certa manera, experimentar en ella els misteris de la passió de Jesucrist, gràcies a la meditació.

San Nicolau Saggio

San Nicolau Saggio va ser un religiós italià que va viure entre els segles XVII i XVIII. Va pertànyer a l'Ordre dels Mínims i va exercir amb humilitat i santedat l'ofici de porter.

Altres Sants: el Santoral complet del diumenge 2 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: