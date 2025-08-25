Santoral d’avui, dimarts 26 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Dimarts, 26 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda una religiosa fundadora de les Germanetes dels Ancians Desemparats
Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment una religiosa que va decidir centrar la seva tasca principal en la cura dels ancians més necessitats.
Qui és Santa Teresa de Jesús Jornet, la festivitat més important del dimarts, 26 d’agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Santa Teresa de Jesús Jornet nascuda l'any 1843, a Aitona, Lleida. Es va formar com a mestra i va ingressar al monestir de les clarisses de Briviesca, Burgos. Es va convertir en carmelita terciària i es va dedicar a l'ensenyament.
Més tard, juntament amb un grup de sacerdots a Barbastre, es va ocupar d'atendre persones grans abandonades. Va ser en aquell moment quan va fer un viatge a València, a la casa mare de les Germanetes dels Ancians Desemparats.
Santa Teresa de Jesús Jornet va demostrar tenir una ànima gran. Va ser capaç d'afrontar dificultats i privacions amb gran fortalesa d'ànim i confiança en la divina providència.
Abans de morir a Llíria l'any 1897, va deixar dit i escrit que no volia canonitzacions dins de l'ordre, si amb el pas del temps hi hagués religioses canonitzables. Va assenyalar, a més, que no desitjava que es gastessin diners i recursos en proposar la pujada als altars de ningú. Per aquest motiu, el procés de beatificació de Santa Teresa de Jesús Jornet es va allargar en el temps.
Teresa és un nom femení d'origen llatí que significa 'miraculosa'. A Espanya unes 107.840 dones celebren aquest dia el seu sant gràcies a Santa Teresa de Jesús Jornet.
Sant Alexandre de Bèrgam
Sant Alexandre de Bèrgam va ser un soldat romà del segle IV que va ser executat durant les persecucions als cristians, possiblement sota l'emperador Dioclecià. La tradició relata que va sobreviure miraculosament a diversos intents d'execució i que va fer nombrosos miracles com la conversió de diverses persones al cristianisme abans de finalment morir.
Beat Joan Pau I
El beat Joan Pau I, també conegut com 'el Papa del somriure', va tenir un breu pontificat de 33 dies. Durant aquest període va destacar per la seva senzillesa i humilitat i pel seu enfocament en temes com la fe, l'esperança, la caritat i la humilitat. També va ser el primer pontífex a suprimir la coronació papal i a utilitzar un nom compost (Joan Pau).
Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 26 d’agost:
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:
- San Melquisedec Rei
- San Víctor de Mauritània
- Beat Ambròs Valls Matamales
- Beat Ceferino Namuncurá
