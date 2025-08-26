Santoral d’avui, dimecres 27 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui?
Aquest dimecres, 27 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda la patrona de les mares cristianes
Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una dona perseverant en les seves oracions per aconseguir la conversió del seu fill que va arribar a ser bisbe.
Qui és Santa Mònica, la festivitat més important de dimecres, 27 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui Santa Mònica que va néixer a Tagaste, l'actual Algèria, al segle IV. Pertanyia a una família de vella tradició cristiana i, sent una nena, es va casar amb un home més gran i pagà, anomenat Patricius.
Al marit de Santa Mònica li molestaven les almoines i les bones accions religioses d'ella. Mentrestant, la Santa va suportar amb paciència l'adulteri i les còleres del seu marit.
Finalment, va convertir Patricius al cristianisme i va calmar la seva violència. Anys després el marit de Santa Mònica va morir i ella no es va tornar a casar.
Del matrimoni van néixer tres fills als quals mai van poder batejar, fet que preocupava la santa. Un d'ells, Agustí, va accedir a batejar-se quan va estar malalt, tot i que després va revocar el consentiment quan va millorar. L'alegria de Santa Mònica per la recuperació del seu fill es va convertir en ansietat.
Ell malgastava la seva nova vida amb actitud indisciplinada, va cometre pecats greus i es va allunyar de la seva mare.
Quan va tornar a casa seva, Santa Mònica el va fer fora de casa. Tanmateix, ella va experimentar una visió que la va convèncer que s'havien de reconciliar.
La seva perseverança va aconseguir que es produís "el miracle" de la conversió. Sant Agustí, que va arribar a ser nomenat bisbe d'Hipona, va protagonitzar una "transformació espiritual" que va costar moltes llàgrimes a la seva mare.
Mònica és un nom femení d'origen grec que significa 'única'. A Espanya, unes 103.164 dones celebren aquest dia el seu sant en honor a Santa Mònica.
San Cesàreo d'Arle
San Cesàreo d'Arle va ser un destacat teòleg de l'Església primitiva a la Gàl·lia que va viure al segle V. Va ser una figura influent a la Gàl·lia merovíngia, conegut pel seu treball en la reforma del clergat secular i regular i la seva defensa de la doctrina catòlica contra el Semipelagianisme.
Beata María del Pilar Izquierdo Albero
La beata María del Pilar Izquierdo Albero va ser una religiosa nascuda a Saragossa a principis del segle XX. Va dedicar la seva vida als més pobres i és un testimoni commovedor de lliurament incondicional a Déu i als més necessitats. Va fundar l'Obra Missionera de Jesús i María des del seu llit de dolor, per estar afectada per greus malalties.
Altres Sants: el Santoral complet de dimecres 27 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:
- San David Lewis
- San Guarino de Sió
- San Joan de Pavia
Més notícies: