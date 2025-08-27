El poble medieval encantador considerat un dels més bonics de Catalunya: preciós
Entre volcans, boscos i carrers empedrats, aquest racó de la Garrotxa sorprèn per la seva història i el seu encant únic
Catalunya guarda pobles que semblen aturar el temps. Carrers estrets, pedres antigues i places que conserven la vida d'una altra època. A la Garrotxa, entre volcans i boscos, s'amaga un d'aquests indrets que sorprèn el visitant.
Es tracta de Santa Pau, un poble medieval envoltat de natura volcànica. El seu encant l'ha convertit en un dels més bonics de Catalunya, una destinació on història i paisatge es barregen a cada racó.
L'encant medieval de Santa Pau
Santa Pau conserva l'estructura típica d'una vila medieval. Els seus carrers estrets i cases de pedra formen un conjunt que transporta el visitant a una altra època. L'aire tranquil del poble permet descobrir-lo sense presses, gaudint de cada detall arquitectònic.
El castell de Santa Pau, construït al segle XIII, s'alça sobre la plaça. Va ser residència dels barons que van donar nom a l'indret i encara manté el seu aspecte fortificat. L'església gòtica de Santa María completa un conjunt monumental que impressiona per la seva autenticitat.
Passejar pels seus carrers empedrats és retrocedir en el temps. Cada cantonada mostra murs de pedra, finestres gòtiques i racons que semblen intactes des de fa segles.
Què veure a Santa Pau
Santa Pau ofereix racons que conquereixen a primera vista. La seva plaça porxada, envoltada de porxos i cases de pedra, és un dels espais més emblemàtics i un lloc ideal per començar el recorregut.
El traçat medieval del nucli antic, amb carrers estrets i balcons florits, convida a passejar sense pressa. Des dels miradors propers es poden contemplar paisatges únics de la vall i dels volcans de la Garrotxa.
També val la pena descobrir la seva gastronomia local. Els fesols de Santa Pau, amb denominació d'origen protegida, són el producte estrella de la zona i protagonistes de fires i restaurants del poble.
Entre volcans i natura
Santa Pau es troba dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A pocs quilòmetres hi ha el volcà de Santa Margarida, un dels més coneguts. Al seu cràter s'aixeca una petita ermita, una de les imatges més emblemàtiques de la zona.
També a prop hi ha la Fageda d’en Jordà, un faiguerar únic en terres baixes, que creix sobre un mantell de lava. Els seus senders són perfectes per passejar-hi en qualsevol època de l'any.
El poble és punt de partida de nombroses rutes de senderisme i bicicleta. Els camins entre volcans permeten descobrir la riquesa natural de la comarca sense allunyar-se gaire del nucli medieval.
Història i tradicions
Santa Pau apareix documentat al segle XIII, quan es va construir el castell. Des de llavors va ser un centre de poder feudal a la Garrotxa. Les seves muralles van defensar la vila durant segles i encara avui marquen part del traçat urbà.
El calendari local és ple de celebracions. Entre elles destaca la Fira del Fesol, dedicada al seu producte estrella, i altres festes tradicionals, com la Festa Major, que animen els carrers medievals. La combinació d'història, cultura i gastronomia reforça la identitat del poble.
Una destinació que conquereix
Com a curiositat, Santa Pau també apareix al món del cinema. El poble figura a la pel·lícula The Map That Leads to You, produïda per Prime Video i dirigida per Lasse Hallström. Està basada en la novel·la de JP Monninger, que es va convertir en un èxit internacional.
Santa Pau no necessita grans monuments per impressionar. La seva força és en el conjunt: carrers medievals, paisatges volcànics i una autenticitat que no s'ha perdut amb els anys.
Potser per això cada cop més visitants l'inclouen a les seves rutes per la Garrotxa. Entre muralles, boscos i cràters, aquest poble demostra que la història i la natura poden conviure en perfecta harmonia.
