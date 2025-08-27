Logo e-noticies.cat
Vista d’un poble medieval envoltat de vegetació i muntanyes en un dia assolellat
Aquest poble és un dels més bonics de Catalunya i apareix a la nova pel·lícula de Prime Video | Camara Wikimedia Commons
SOCIETAT

El poble medieval encantador considerat un dels més bonics de Catalunya: preciós

Entre volcans, boscos i carrers empedrats, aquest racó de la Garrotxa sorprèn per la seva història i el seu encant únic

per

Redacció

Catalunya guarda pobles que semblen aturar el temps. Carrers estrets, pedres antigues i places que conserven la vida d'una altra època. A la Garrotxa, entre volcans i boscos, s'amaga un d'aquests indrets que sorprèn el visitant.

Es tracta de Santa Pau, un poble medieval envoltat de natura volcànica. El seu encant l'ha convertit en un dels més bonics de Catalunya, una destinació on història i paisatge es barregen a cada racó.

Vista aèria d’un castell medieval envoltat de cases de pedra amb teulades de teula en un petit poble europeu

Santa Pau té els seus orígens a l'edat mitjana | Camara Visit Santa Pau

L'encant medieval de Santa Pau

Santa Pau conserva l'estructura típica d'una vila medieval. Els seus carrers estrets i cases de pedra formen un conjunt que transporta el visitant a una altra època. L'aire tranquil del poble permet descobrir-lo sense presses, gaudint de cada detall arquitectònic.

El castell de Santa Pau, construït al segle XIII, s'alça sobre la plaça. Va ser residència dels barons que van donar nom a l'indret i encara manté el seu aspecte fortificat. L'església gòtica de Santa María completa un conjunt monumental que impressiona per la seva autenticitat.

Edifici de pedra antic amb una torre de campanar i una bandera onejant a la part superior, envoltat de muntanyes i cel serè

Església de Santa María i Castell de Santa Pau | Camara Wikimedia Commons

Passejar pels seus carrers empedrats és retrocedir en el temps. Cada cantonada mostra murs de pedra, finestres gòtiques i racons que semblen intactes des de fa segles.

Què veure a Santa Pau

Santa Pau ofereix racons que conquereixen a primera vista. La seva plaça porxada, envoltada de porxos i cases de pedra, és un dels espais més emblemàtics i un lloc ideal per començar el recorregut.

Persones passejant i fent fotos en una plaça envoltada d’edificis antics de pedra amb balcons i arcs

Plaça porxada de Santa Pau | Camara Wikimedia Commons

El traçat medieval del nucli antic, amb carrers estrets i balcons florits, convida a passejar sense pressa. Des dels miradors propers es poden contemplar paisatges únics de la vall i dels volcans de la Garrotxa.

Test amb flors en una reixa de ferro davant d’una casa de pedra amb un pati interior i plantes decoratives

Santa Pau té carrers encantadors i balcons amb flors | Camara Toni M, Jorgefontestad

També val la pena descobrir la seva gastronomia local. Els fesols de Santa Pau, amb denominació d'origen protegida, són el producte estrella de la zona i protagonistes de fires i restaurants del poble.

Entre volcans i natura

Santa Pau es troba dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A pocs quilòmetres hi ha el volcà de Santa Margarida, un dels més coneguts. Al seu cràter s'aixeca una petita ermita, una de les imatges més emblemàtiques de la zona.

Petita capella de pedra amb teulada de teules en un camp verd envoltat d’arbres i turons sota un cel blau

Ermita al volcà de Santa Margarida | Camara Wikimedia Commons

També a prop hi ha la Fageda d’en Jordà, un faiguerar únic en terres baixes, que creix sobre un mantell de lava. Els seus senders són perfectes per passejar-hi en qualsevol època de l'any.

Bosc amb arbres alts i fulles de colors de tardor en una imatge desenfocada

La Fageda d'en Jordà passa per diversos pobles, i Santa Pau n'és un | Camara Wikimedia Commons

El poble és punt de partida de nombroses rutes de senderisme i bicicleta. Els camins entre volcans permeten descobrir la riquesa natural de la comarca sense allunyar-se gaire del nucli medieval.

Pont de fusta i pedra envoltat de vegetació i arbres en un entorn rural

Parc Natural de la Garrotxa | Camara Wikimedia Commons

Història i tradicions

Santa Pau apareix documentat al segle XIII, quan es va construir el castell. Des de llavors va ser un centre de poder feudal a la Garrotxa. Les seves muralles van defensar la vila durant segles i encara avui marquen part del traçat urbà.

El calendari local és ple de celebracions. Entre elles destaca la Fira del Fesol, dedicada al seu producte estrella, i altres festes tradicionals, com la Festa Major, que animen els carrers medievals. La combinació d'història, cultura i gastronomia reforça la identitat del poble.

Una destinació que conquereix

Com a curiositat, Santa Pau també apareix al món del cinema. El poble figura a la pel·lícula The Map That Leads to You, produïda per Prime Video i dirigida per Lasse Hallström. Està basada en la novel·la de JP Monninger, que es va convertir en un èxit internacional.

Santa Pau no necessita grans monuments per impressionar. La seva força és en el conjunt: carrers medievals, paisatges volcànics i una autenticitat que no s'ha perdut amb els anys.

Potser per això cada cop més visitants l'inclouen a les seves rutes per la Garrotxa. Entre muralles, boscos i cràters, aquest poble demostra que la història i la natura poden conviure en perfecta harmonia.

