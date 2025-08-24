Preu de la llum avui, dilluns 25 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata
Descobreix el preu de la llum al llarg d'aquest dilluns, 25 d'agost de 2025, i aprofita les franges més barates
El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 25 d'agost de 2025, és de 92,30 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de diumenge, parlem d'una pujada considerable de 30,02 euros. Recordem que, en la jornada del 24 d'agost, el MWh tenia un cost mitjà de 62,28 euros.
La pujada és molt significativa. Així ho podem veure en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dia, el preu del MWh serà superior als 140 euros i en el tram més barat, la llum tindrà un cost de 25,2 euros.
Preu de la llum avui, dilluns 25 d'agost de 2025, hora a hora
Al llarg de la matinada la llum experimentarà pocs canvis, caracteritzant-se per preus força alts. Posteriorment, durant una franja central curta les tarifes baixaran. Serà aquesta la franja que hauran d'aprofitar els consumidors, abans d'una nova pujada de preus a la nit.
D'aquesta manera, de 13:00 a 14:00 el MWh costarà 35 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 el cost total del MWh serà de 26,17 euros. Finalment, la franja més econòmica de la jornada serà de 15:00 a 16:00, quan el MWh costarà 25,2 euros.
- 13:00 - 14:00: 35 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 26,17 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 25,2 €/MWh.
I quan serà més cara la llum dilluns?
Entre les 00:00 i les 10:00 el preu del MWh oscil·larà entre els 98 i els 114 euros, sent una matinada força cara. De 10:00 a 11:00 el MWh passarà a tenir un preu de 89,51 euros. Mentre que d'11:00 a 12:00 el cost del MWh baixarà fins a situar-se en els 65,01 euros.
- 19:00 - 20:00: 114,78 €/MWh.
- 20:00 - 21:00: 125,95 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 142 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 123,11 €/MWh.
A la nit, de 19:00 a 20:00 el preu del MWh serà de 114,78 euros. De 20:00 a 21:00 baixarà una mica: 125,95 euros per MWh. Finalment, de 21:00 a 22:00 el MWh se situarà en els 142 euros, sent la franja més cara de dilluns.
L'evolució del preu de la llum aquest dilluns torna a posar de manifest la volatilitat del mercat energètic. Per això, es recomana als consumidors estar atents als trams horaris més econòmics per optimitzar el seu consum.
