Santoral d’avui, dissabte 30 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dissabte, 30 d’agost de 2025, l’Església Catòlica recorda un senador romà i benefactor cristià que va viure al segle IV
Aquest dissabte, 30 d'agost, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un cristià generós amb els més pobres i malalts que va construir un hospici a Roma.
Qui va ser Sant Pamaqui, el sant més important del dissabte, 30 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment aquest dia a Sant Pamaqui nat a Roma l'any 340. Des de ben jove va freqüentar les escoles de retòrica juntament amb Sant Jeroni. L'any 385 es va casar amb Paulina, segona filla de Santa Paula.
A Roma, Sant Pamaqui es va encarregar de la construcció d'un hospici on atenia personalment els pelegrins.
Quan la seva esposa va morir, cinc anys després de contreure matrimoni, el sant es va convertir en monjo i es va lliurar a obres de caritat.
Aleshores va construir juntament amb Santa Fabiola un hospici a Portus. Situat a la desembocadura del Tíber, al costat d'Ostia, oferien ajuda als pelegrins pobres i malalts que es dirigien a Roma.
Aquest alberg, primera institució d'aquest tipus a Occident, va merèixer les lloances de Sant Jeroni.
Preocupat per les ànimes, Sant Pamaqui va exercir un ordenat apostolat epistolar. Va escriure cartes a aquells que havien sucumbit a l'heretgia de Donat que havia causat estralls entre cristians poc cultes o febles en la fe.
Pamaqui va romandre laic tota la seva vida, donant ferm testimoni d'amor a Déu i de coherència de fe. Va prestar servei a la societat des dels càrrecs professionals més alts i va administrar rectament els béns patrimonials tenint en compte les necessitats dels seus contemporanis.
Santa Narcisa de Jesús
Santa Narcisa de Jesús va ser una laica equatoriana que va viure al segle XIX i que va destacar per la seva profunda pietat i vida d'austeritat. Va oferir sacrificis i penitències per la conversió dels pecadors i va dedicar la seva vida a l'oració i als necessitats.
Beat Alfredo Ildefonso Schuster
El beat Alfredo Ildefonso Schuster va ser un monjo benedictí, teòleg, arquebisbe de Milà i cardenal que va viure a principis del segle XX. És recordat pel seu profund treball en la litúrgia catòlica i la seva tasca de caritat durant la Segona Guerra Mundial. Va crear centres culturals per a la difusió de la cultura cristiana i la música sacra.
Altres sants: el santoral complet del dissabte, 30 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Fantí el Jove
- Santa Gaudència màrtir
- Beat Joaquim Ferrer Adell
- Beat Ghebra Miquel
- Beat Joan Juvenal Ancina
- Sant Fiacri de Breuil
