El bonic poble del cor dels Pirineus que té l’aire més pur: preciós
Un racó idíl·lic, envoltat de natura, on refugiar-se de la calor i gaudir de la tranquil·litat tot l’any
En ple estiu, les altes temperatures conviden a buscar refugis més frescos. Entre muntanyes i valls, existeixen pobles que semblen sortits d’una postal, amb cases de pedra, carrers tranquils i una calma que contrasta amb el ritme accelerat de la ciutat.
La història, la tradició i la natura es combinen en aquests llocs per oferir experiències úniques. Són nuclis que mantenen la seva identitat al mateix temps que acullen els visitants que cerquen autenticitat. Passejar-hi és descobrir una altra manera de viure, lligada al paisatge i a la cultura local.
Un d’aquests pobles, amb un llegat romànic de gran valor, es troba a la Vall d’Aran. Es tracta de Salardú, una de les joies més ben conservades de la zona i punt de trobada entre patrimoni, natura i tradició.
El cor de la Vall d’Aran
Salardú es troba al municipi de Naut Aran, a uns 1.200 metres d’altitud. Amb poc més de 500 habitants, conserva l’essència d’un poble pirinenc, amb cases de pedra, teulades de pissarra i carrers empedrats. Passejar pel seu nucli antic permet descobrir racons que transmeten calma i autenticitat.
Un dels grans símbols del poble és l’església parroquial de Sant Andreu, construïda al segle XIII. El seu interior guarda el “Crist de Salardú”, una talla romànica de gran mida que s’ha convertit en un referent a la comarca. Aquest temple és, sens dubte, una visita obligada per a qui s’acosta a la Vall d’Aran.
Entre patrimoni i natura
A més de la seva riquesa històrica, Salardú gaudeix d’un entorn natural privilegiat. El riu Garona travessa la localitat i els prats que l’envolten ofereixen un paisatge ideal per passejar i respirar aire pur. Des d’aquí surten rutes de senderisme que permeten descobrir la bellesa de Naut Aran i les seves muntanyes.
A pocs minuts en cotxe es troba l’estació d’esquí de Baqueira Beret, una de les més famoses d’Espanya. Aquesta proximitat converteix el poble en un lloc estratègic per a qui vol combinar la tranquil·litat d’un petit nucli amb l’oferta esportiva i turística de primer nivell.
Tradicions que es mantenen vives
Salardú manté vives les seves celebracions més autèntiques, com les Festes Majors de la Santa Creu. Són a principis de maig, comencen amb la tradicional processó de creus i continuen amb activitats festives, culturals i balls populars.
Més enllà d’aquesta festa, els costums aranesos segueixen presents en la vida quotidiana. La llengua aranesa, l’occità propi de la vall, es manté com a símbol d’identitat cultural. Els mercats, les fires i la gastronomia local, amb plats com l’olla aranesa, reforcen el vincle entre passat i present.
Una destinació que convida a tornar
Salardú no és només un lloc de pas cap a Baqueira, sinó una destinació amb personalitat pròpia. El seu nucli històric, el seu patrimoni romànic i el seu entorn natural el converteixen en un punt de referència per a qui visita el Pirineu.
El poble ofereix a més una variada oferta de restaurants i allotjaments que fan possible gaudir d’una estada còmoda sense perdre la seva essència. Aquesta combinació d’autenticitat i serveis ha consolidat Salardú com una de les parades imprescindibles de la Vall d’Aran.
Qui el descobreix a l’estiu hi troba frescor i tradició. Qui el visita a l’hivern gaudeix de l’esquí i la neu. En qualsevol època, Salardú mostra la millor cara del Pirineu i deixa clar que és un dels pobles més pintorescos de la zona.
