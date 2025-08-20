Un dels pobles més bonics de Catalunya, a una hora i mitja de Barcelona: preciós
A la província de Girona hi ha aquest racó encisador que atrau visitants per la seva bellesa i caràcter especial
Catalunya és plena de racons amb història i bellesa que sorprenen qualsevol que els visiti. Entre muntanyes, valls i costa, s'hi amaguen pobles que semblen aturats en el temps. La seva conservació i el seu ambient rural els converteixen en destinacions úniques per passejar i descobrir.
Un d'aquests llocs destaca per sobre de molts altres. El seu caràcter medieval, les seves muralles i els seus carrers empedrats el converteixen en un autèntic viatge al passat. No és estrany que cada any atregui visitants que cerquen autenticitat i calma.
Peratallada, joia medieval de l'Empordà
El nom d'aquest poble ho diu tot: Peratallada significa “pedra tallada”. Fa referència a les seves muralles i fossats, excavats directament a la roca que envolta el nucli. Aquesta peculiaritat li dona un aspecte únic i explica l'origen del topònim.
Peratallada, situat al municipi de Forallac, al Baix Empordà, és considerat un dels conjunts medievals més ben conservats de Catalunya. Passejar pels seus carrers empedrats permet imaginar la vida a l'edat mitjana. Encara manté un ambient rural que es barreja amb botigues d'artesania i restaurants acollidors.
El Carrer Major i el Carrer de la Roca són els eixos principals del poble. Allà s'hi concentren gran part dels seus atractius i s'hi respira un ambient autèntic. Cada racó transmet la sensació d'estar en un lloc amb història, però plenament viu.
Què veure a Peratallada
D'entre els edificis més destacats hi ha el castell, construït entre els segles XI i XII. Tot i que avui és de propietat privada, la seva imponent presència marca el centre del nucli històric. La plaça que s'obre als seus peus és un dels espais més fotogènics i visitats.
Un altre punt clau és l'església de Sant Esteve, situada als afores. El seu origen romànic recorda la importància religiosa i cultural que va tenir el poble durant l'edat mitjana. També val la pena perdre's entre els seus carrers estrets, que conserven arcs, passadissos i cases de pedra que semblen intactes des de fa segles.
Cada racó té alguna cosa per mostrar: balcons amb flors, detalls a les façanes i racons que inspiren calma. La barreja entre patrimoni, comerç local i gastronomia fa que la visita sigui completa i variada.
Història, tradició i entorn
La història de Peratallada està lligada a la família feudal que va habitar el lloc i que va heretar el nom del mateix poble. Les seves muralles, torres i fossats recorden un passat en què la defensa era vital. Gràcies a això, avui podem gaudir d'un dels conjunts medievals més autèntics de la península.
Cada any celebren la Fira Medieval, on els seus carrers s'omplen de música, espectacles i mercats que recreen la vida d'una altra època. Els veïns participen activament a la festa, vesteixen vestits històrics i converteixen les places en escenaris únics. Aquest ambient festiu atreu milers de visitants i reforça el vincle entre patrimoni, tradició i cultura popular.
Una visita imprescindible
Peratallada no és només una destinació per a amants de la història. També és un lloc perfecte per a qui cerqui un passeig tranquil, bon menjar i paisatges únics. El seu ambient convida a aturar-se i a gaudir de cada detall.
Visitar-lo és entrar en un llibre d'història obert a l'aire lliure. Es troba a poca distància d'altres atractius de l'Empordà, cosa que el converteix en una parada obligada en qualsevol ruta per la regió.
