Santoral d’avui, dimarts 2 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui
Dimarts, 2 de setembre de 2025, el santoral de l'Església Catòlica recorda un màrtir visigot de la Gàl·lia
Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment un home que es va dedicar durant gairebé dues dècades a sembrar la fe
Qui va ser Sant Antolí d'Amiens, el sant més important del dimarts, 2 de setembre?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Antolí d'Amiens, que va néixer a França al segle V. Tallador de professió, la tradició conta que no va tenir cap problema a retreure als idòlatres de la seva ciutat que adoressin imatges de pedra
Després d'aquell acte, se'n va anar tot refugiant-se a la cel·la d'un ermità amb qui va viure durant dos anys. Després va decidir tornar a la ciutat
Novament es va adonar que els habitants encara rendien culte als falsos déus. Per aquest motiu va adoptar una actitud encara més enèrgica, va entrar als temples i va llençar per terra els ídols
Després, va fugir de nou i es va refugiar a Apamea. Allà, el bisbe li va demanar que construís una església, a la qual cosa Sant Antolí va accedir. Tot just començada l'obra, els pagans es van enfurismar fins a tal extrem que, després d'organitzar un tumult per acabar amb la construcció, van assassinar Sant Antolí, mentre aquest no va intentar defensar-se
Antolí és un nom masculí d'origen llatí que significa 'Aquell que pertany a la família d'Antonio'. A Espanya, al llarg d'aquest dia, uns 1.862 homes podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Antolí
Santa Teodora d'Alexandria
Santa Teodora d'Alexandria va ser una dona que va viure al segle V, que va pecar d'adulteri i després es va penedir profundament. Es va disfressar d'home per ingressar com a monjo en un monestir egipci, on va viure en penitència i ascetisme. Va ser falsament acusada de ser el pare d'un nen i va acceptar la culpa i va abandonar el monestir per criar el petit
Beat Bartolomé Gutiérrez
El beat Bartolomé Gutiérrez va néixer a Ciutat de Mèxic a l'agost de 1580. Després de ser ordenat sacerdot, va exercir un ministeri exemplar entre els seus fidels. Va estimular tothom pel seu fervor, va sostenir els febles en la fe, i va predicar i administrar els sagraments d'amagat
Altres sants: el Santoral complet del dimarts 2 de setembre:
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Agrícola d'Avinyó
- Sant Elpidi del Picè
- Sant Habib d'Edesa
- Sant Nonoso
- Sant Pròsper de Tarragona
- Sant Siagri d'Autun
