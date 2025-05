Orange no es mossega la llengua i confirma el que temien Movistar i Vodafone

Orange ha llançat un seriós avís als seus principals competidors, Movistar i Vodafone. No pensa quedar-se enrere i ha confirmat la seva intenció de competir amb força per un dels contractes públics més sucosos en el sector. És el subministrament de serveis digitals i de connectivitat per a la Diputació de Barcelona, el consorci Localret, els ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació.

Aquest contracte, que podria assolir un valor proper als 100 milions d'euros, es presenta com un gran trofeu per a les grans companyies. La durada inicial de l'acord serà de quatre anys, encara que contempla possibles pròrrogues de fins a un any addicional. A més de modificacions que no podran superar el 20% de l'import total.

El concurs es divideix en tres grans blocs o lots. Són serveis de comunicacions, serveis de seguretat i connectivitat SD-WAN segura, i solucions de disponibilitat i contingència.

Orange, Movistar i Vodafone presenten les seves propostes

Orange, Movistar i Vodafone ja han mostrat el seu interès, presentant propostes per als tres lots mitjançant les seves respectives filials. Però no estan sols. També s'han sumat altres companyies com Parlem, Seidor, Vera (que opera com Gurbtec Iguana Telecom SL) i XTA (Xarxes de Telecomunicacions Alternatives).

La resolució d'aquesta licitació s'espera per a mitjans o finals de maig, segons recull El Economista. Serà llavors quan es coneixerà quins operadors es portaran finalment cadascun dels lots. I amb això, una posició d'avantatge en un mercat cada vegada més competitiu.

L'objectiu d'aquest procés de contractació centralitzada no és només millorar la connectivitat corporativa de les entitats públiques. També aconseguir una major eficiència. Es busca unificar tarifes, millorar la qualitat del servei, disminuir costos d'explotació i assegurar una evolució tecnològica constant.

A més, es pretén facilitar la contractació a les administracions locals i fomentar que els operadors actuïn com a veritables socis tecnològics.

Orange treu múscul davant la competència

Aquesta aposta d'Orange per anar a per totes en aquesta licitació suposa una clara senyal que la companyia vol retallar distàncies amb Movistar i Vodafone. Fins ara han dominat gran part del mercat de serveis públics. La competència està més oberta que mai, i aquest contracte podria marcar un punt d'inflexió en l'equilibri de forces dins del sector.

Amb això, Orange ha deixat clar que no pensa conformar-se amb un paper secundari. Està decidit a plantar cara als seus rivals en un contracte clau que no només representa una forta suma econòmica. També un posicionament estratègic de gran valor en l'àmbit de les telecomunicacions públiques a Catalunya.