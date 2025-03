Aquesta és la data exacta del canvi d'hora a Catalunya: Dormirem una hora més o menys?

Cada any, el mes de març marca l'inici de la primavera i, de regal, ens porta el canvi d'hora. Els dies s'allarguen i cal adaptar els nostres rellotges per aprofitar al màxim la llum solar. Si bé per a molta gent aquest canvi és simplement una rutina, la veritat és que pot impactar directament en el dia a dia.

El canvi d'hora es realitza dues vegades a l'any, i el de primavera és a tocar. El 2025, el canvi tindrà lloc la matinada del dissabte 29 al diumenge 30 de març. Serà llavors quan haurem d'avançar una hora els nostres rellotges, perquè les 02:00 seran les 03:00.

Què implica exactament el canvi d'hora?

Aquest canvi a l'horari d'estiu sol ser el que menys agrada. I és que, en lloc de gaudir d'un dia complet de 24 hores, el pròxim 30 de març només tindrà 23 hores.

A Canàries, l'ajust es realitzarà a la 01:00 h, passant a aquesta hora directament a les 02:00. Encara que per a molts això pot semblar un simple ajust, la realitat és que aquest canvi d'hora afecta diverses àrees de la vida quotidiana. Les autoritats argumenten que el principal objectiu del canvi horari és aprofitar millor la llum natural.

No obstant això, les veus crítiques assenyalen que, amb els avenços tecnològics i el canvi en els hàbits de consum, els beneficis d'aquest ajust s'han anat reduint amb el temps. Alguns fins i tot reclamen l'eliminació del canvi horari a causa dels seus efectes potencials en la salut, com alteracions en els ritmes circadiaris.

L'impacte de l'hora d'estiu en la salut i el debat a Europa

Diversos experts han assenyalat que el canvi d'hora pot tenir efectes negatius en la salut, especialment en els primers dies després de la modificació. L'alteració dels ritmes naturals del cos pot causar problemes de son, fatiga i fins i tot afectar el rendiment laboral.

Malgrat les crítiques, el canvi d'hora segueix endavant a molts països europeus, inclosos Espanya i la majoria dels membres de la Unió Europea. Encara que existeixen propostes per desfer-se d'aquesta pràctica, com les presentades per alguns sectors, aquestes idees encara no han avançat.

El debat sobre l'eliminació del canvi d'hora es troba estancat, i no sembla que es materialitzin canvis a curt termini. Segons la normativa, el canvi d'hora estarà en vigor fins al 2026, cosa que deixa clar que no es preveuen modificacions en els pròxims anys.

El 30 de març serà un dia que, malgrat tenir una hora menys, permetrà gaudir de més llum natural a la tarda. No obstant això, el debat sobre la conveniència de seguir amb aquest ajust continua sense resoldre's, i tot sembla indicar que continuarem endavant amb el canvi horari almenys fins al 2026.