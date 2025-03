L'as que es guardava sota la màniga Orange: la competència, contra les cordes

En el món de les telecomunicacions, les grans companyies sempre busquen noves formes de destacar i captar clients. Tanmateix, de vegades, alguns moviments estratègics arriben com un veritable gir de rosca, sorprenent la competència. Aquest és el cas d'Orange, que recentment ha fet un pas que podria marcar un abans i un després en la seva posició dins del mercat

Es guardava un as sota la màniga. I arriba en forma de contracte amb Telemadrid, un client de gran envergadura que ha posat en problemes el seu principal competidor, Movistar.

La importància de Telemadrid per a Orange

Fa uns dies, es va saber que Orange s'havia adjudicat un contracte de cinc anys amb Telemadrid. Aquest acord té un gran impacte no només perquè es tracta d'un client important. També marca un canvi en el sector de les telecomunicacions, especialment en l'àmbit dels contractes amb entitats públiques.

La multinacional francesa es compromet a gestionar de manera integral totes les telecomunicacions de Telemadrid. Tant mòbils com fixes, i fins i tot oferirà solucions en termes de ciberseguretat.

Aquest acord, sens dubte, és un avenç significatiu per a Orange. Es tracta d'un contracte de gran magnitud, tant pel volum de negoci com per la rellevància de Telemadrid en el panorama de la comunicació. És, a més, un cop per a Movistar, el principal competidor d'Orange a Espanya, que fins ara havia estat l'encarregat de subministrar aquests serveis.

Orange s'imposa als seus rivals

És conegut per tothom que les operadores de telecomunicacions lluiten constantment per aconseguir nous contractes. Especialment en l'àmbit empresarial i públic. L'adquisició de contractes amb grans clients, com entitats públiques o grans empreses, implica un important flux d'ingressos.

Però també suposa un reconeixement de la capacitat i fiabilitat de l'operador. Movistar ha estat històricament el líder del sector a Espanya, amb una xarxa de clients empresarials i públics molt sòlida. Tanmateix, amb aquest moviment d'Orange, la competència comença a fer-se més dura.

La victòria sobre l'operador de Telefónica reflecteix una estratègia més agressiva i sòlida per part d'Orange. No només busca millorar la seva posició en el mercat dels particulars, sinó també guanyar terreny en el sector empresarial.

Orange pretén revolucionar el mercat

L'acord entre Orange i Telemadrid no només beneficia l'operador taronja. També podria suposar un canvi important en la indústria de les telecomunicacions a Espanya. Les grans empreses i les entitats públiques solen ser clients de llarg termini, cosa que implica estabilitat i beneficis a llarg termini.

Amb aquesta victòria, demostra que està disposat a desafiar els gegants del sector. Però també a oferir solucions innovadores que atraguin clients d'alt perfil.