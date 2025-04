Preu de la llum avui, divendres 11 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 11 d'abril de 2025, és de 18,35 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una nova baixada, de 0,85 euros. Recordem que, en la jornada del 10 d'abril, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 19,20 euros per MWh.

Això sí, no resulta fàcil observar aquests canvis en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Venim de diversos dies amb tarifes molt econòmiques, la qual cosa sens dubte és una bona notícia per als consumidors. Això sí, en la franja més cara del divendres, el preu del MWh tornarà a superar els 58 euros.

Preu de la llum avui, divendres 11 d'abril de 2025, hora a hora

Un altre dia més, tornarem a trobar tarifes econòmiques de matinada, però sobretot a la tarda. Es tracta d'una gran notícia, perquè les hores de la tarda són les més aprofitables de totes. A més, tornarem a tenir hores amb preus negatius, indicador d'una tarifa de llum molt barata.

Així, de 12:00 a 13:00 el MWh costarà 0,01 euros, encara que de 13:00 a 15:00 passarà a costar tan sols 0 euros. Entre les 15:00 i les 16:00 trobem el preu més barat de tot el divendres: -0,01 euros. Per últim, de 16:00 a 17:00 el MWh tindrà un cost de 0,01 euros.

12:00 - 13:00: 0,01 €/MWh.

13:00 - 15:00: 0 €/MWh.

15:00 - 16:00: -0,01 €/MWh.

16:00 - 17:00: 0,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

Al matí, tan sols destacaran els preus de les primeres hores. De 07:00 a 08:00 el MWh costarà 30,48 euros, encara que de 08:00 a 09:00 el preu serà de 34,37 euros. Entre les 09:00 a 10:00 el MWh passarà a costar 27,5 euros, i a partir d'aquí començarà a baixar.

20:00 - 21:00: 52,01 €/MWh.

21:00 - 22:00: 58,02 €/MWh.

22:00 - 23:00: 41,91 €/MWh.

23:00 - 00:00: 35 €/MWh.

A la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh se situarà en els 52,01 euros. El preu més alt del dia el trobarem de 21:00 a 22:00, quan el MWh costarà 58,02 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh passarà a ser de 41,91 euros.