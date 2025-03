Arriba la felicitat a Espanya: Cauen 5 premis de l'últim sorteig de l'Euromillones

L'Euromillones continua sent una de les loteries que generen més expectació a Europa, i el sorteig d'aquest dimarts, 25 de març, no va ser l'excepció. Encara que el pot no es va repartir, el sorteig va deixar diversos premis destacats a Espanya. A més, el pot creix sense parar i ja ha assolit els 243 milions d'euros, així que l'emoció per al pròxim sorteig està a flor de pell.

Encara que ningú es va emportar el pot ahir, hi va haver bones notícies per als guanyadors d'altres categories. Els afortunats de segona categoria es van emportar 616.000 euros cadascun, encara que aquests bitllets no van ser segellats a Espanya. Malgrat això, la sort va continuar somrient als jugadors del nostre país en altres categories.

Euromillones reparteix 5 premis a Espanya amb el seu últim sorteig

Els números guanyadors de l'últim sorteig de l'Euromillones van ser l'1, 3, 18, 33 i 36, amb les estrelles 02 i 06. Com és habitual, el sorteig d'ahir va oferir una gran quantitat d'oportunitats per aconseguir premis. I encara que ningú va encertar els cinc números i les dues estrelles, les recompenses han estat significatives per a molts.

Un dels grans guanyadors d'aquest sorteig va ser l'afortunat d'Alcalá de Henares (Madrid), ja que va guanyar el cobejat premi d'‘El Millón’. Aquest premi addicional, que s'atorga automàticament a través d'un codi alfanumèric, ha fet que un espanyol es converteixi en milionari. En aquest cas, el codi guanyador va ser MRL66162.

A més, el sorteig també va deixar altres premis de tercera categoria en diverses ciutats espanyoles. Els afortunats de Villena (Alacant), Solsona (Lleida), Mejorada del Campo (Madrid) i Xàtiva (València) es van emportar 36.000 euros cadascun. Encara que no són grans quantitats en comparació amb el gran premi, sens dubte és un bon cop de sort.

Euromillones brinda una nova oportunitat el pròxim divendres

L'Euromillones se celebra dues vegades a la setmana, els dimarts i divendres, i continua sent un dels sorteigs més emocionants d'Europa. Per guanyar, els jugadors han d'encertar els cinc números i les dues estrelles de la combinació guanyadora. A més, el sistema d'‘El Millón’ ofereix una oportunitat addicional de guanyar un milió d'euros amb una combinació especial de xifres i lletres.

Amb un pot que continua creixent a passos de gegant, les expectatives per als pròxims sorteigs de l'Euromillones són molt altes. Mentrestant, els afortunats que han guanyat en aquest sorteig es preparen per gaudir d'un canvi radical en les seves vides. I així, l'Euromillones continua sent una de les principals fonts d'esperança i emoció per a milions de jugadors.