Comunicat d'última hora de la policia: has de tenir en compte això des d'avui

A partir d'aquest dimecres, els ciutadans han d'estar al corrent d'un important canvi relacionat amb la gestió de la seva identitat. Una nova eina digital ha estat llançada per facilitar certs tràmits, encara que no substitueix completament el document físic. Les autoritats han assenyalat algunes precaucions importants que cal tenir en compte.

Aquest desenvolupament arriba sota la supervisió del Ministeri de l'Interior, que ha posat en marxa una app destinada a simplificar diverses gestions, com portar el DNI al mòbil. No obstant això, des de la Policia Nacional s'ha advertit sobre la confusió que pot generar el nom similar amb altres aplicacions disponibles al mercat.

Què és MiDNI i com funciona?

L'aplicació que s'ha llançat és MiDNI, un complement digital al document físic d'identitat. Aquesta app, desenvolupada per la Policia Nacional, permet portar el DNI al mòbil, mantenint la mateixa validesa jurídica que el document físic. Des del Gobierno han explicat que, en aquesta primera fase, l'app servirà només per a tràmits presencials i no podrà substituir el DNI en tots els contextos possibles.

Els ciutadans podran fer servir MiDNI per acreditar la seva identitat en una àmplia gamma de gestions presencials, sempre que hi hagi connexió a internet disponible. Per exemple, permetrà fer tràmits a universitats, bancs, llogar vehicles, registrar-se en hotels, i participar en activitats que requereixin verificar la identitat de la persona. A més, servirà per signar documents davant notaris i realitzar transaccions comercials on sigui necessari presentar un DNI en vigor.

És important destacar que, encara que l'app té moltes funcions, encara hi ha limitacions. No podrà ser utilitzada per fer gestions electròniques que requereixin autenticació remota, com la signatura digital o la validació en línia de tràmits. Tampoc servirà com a document de viatge, ja que no és vàlida per encreuar fronteres o acreditar la identitat fora del país.

Precaució amb altres aplicacions similars

La Policia Nacional ha alertat sobre el risc de confusió amb una altra aplicació de nom molt similar: Mi DNI. Tot i que ambdues apps ofereixen funcions semblants, l'aplicació Mi DNI no està vinculada amb cap entitat governamental i no té validesa legal. Va ser desenvolupada per International Eidas LLC i, encara que permet emmagatzemar el DNI i el passaport, no té la seguretat de l'app oficial del Ministeri de l'Interior.

La confusió sorgeix pels seus noms similars, per la qual cosa les autoritats recomanen descarregar només l'app MiDNI des de plataformes oficials com Google Play o l'App Store. Així, els usuaris garantiran l'ús de la versió correcta, que es connecta automàticament als servidors de la Policia per verificar el DNI en temps real i evitar falsificacions.

Per començar a utilitzar MiDNI, els usuaris hauran de registrar el seu DNI electrònic i completar el procés d'activació, que inclou la creació d'una contrasenya o l'ús de mesures biomètriques. Un cop activada, l'app estarà llesta per ser emprada en una varietat de tràmits presencials dins de les limitacions esmentades.