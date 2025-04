Preu de la llum avui, dimecres 2 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 2 d'abril de 2025, és de 27,99 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una gran baixada, de 30,61 euros. Recordem que, en la jornada de l'1 d'abril, la tarifa mitjana de llum se situava en els 58,60 euros per MWh.

Una excel·lent notícia per als consumidors, que es pot apreciar en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el preu del MWh tornarà a superar els 100 euros. Però és que, en la franja més barata del dia, les tarifes tornaran a ser molt econòmiques.

Preu de la llum avui, dimecres 2 d'abril de 2025, hora a hora

Com ja va ocórrer en el passat, durant la primera meitat del dia les tarifes ja seran relativament baixes. Això sí, fins a la tarda de dimecres no veurem els preus més barats de tota la jornada. Serà llavors quan els consumidors podran beneficiar-se de tarifes molt econòmiques, si decideixen gastar electricitat.

Així, de 12:00 a 14:00 el preu del MWh serà de 0 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 la tarifa baixarà fins als -0,01 euros, la mateixa tarifa que de 16:00 a 17:00. Tanmateix, el preu més barat de dimecres el tindrem de 15:00 a 16:00, quan el MWh costarà -0,02 euros.

12:00 - 14:00: 0 € /MWh.

14:00 - 15:00: -0,01 € /MWh.

15:00 - 16:00: -0,02 € /MWh.

16:00 - 17:00: -0,01 € /MWh.

I quan serà més cara la llum dimecres?

Aquest dimecres, un altre detall a tenir en compte és que el preu de la llum més car del dia el tindrem al matí. De 07:00 a 08:00 el MWh tindrà un cost de 90,08 euros. Però és que, de 08:00 a 09:00, tindrem el preu més alt de tot el dimecres: 104,9 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 90,08 € /MWh.

08:00 - 09:00: 104,9 € /MWh.

09:00 - 10:00: 54,33 € /MWh.

20:00 - 21:00: 53,11 € /MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 el preu del MWh serà de 32,96 euros. Entre les 20:00 i les 21:00 el preu se situarà en els 53,11 euros per MWh. Finalment, de 21:00 a 22:00 el cost del MWh serà de 49,23 euros.