Santoral d'avui, dilluns 7 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 7 d'abril, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el fundador dels Germans de les Escoles Cristianes.

Qui va ser Sant Joan Baptista de La Salle, el Sant més important del dilluns, 7 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Joan Baptista de La Salle que va néixer a Reims, França, el 1651. Amb 11 anys va rebre la tonsura, una cerimònia litúrgica que consisteix a tallar un tros de cabell de la coroneta indicant la seva entrada al clergat. Més tard va ser nomenat canonge de la Catedral de Reims.

Va quedar orfe i, sent el primogènit, es va encarregar de l'administració dels béns de la seva família. Després de finalitzar els estudis de Teologia va ser ordenat sacerdot. Dos anys més tard va obtenir el títol de doctor.

El sant estava molt preocupat per la situació dels més necessitats, raó per la qual va decidir dedicar la seva vida a ells. Va invertir tots els seus estalvis i va crear el que més tard es coneixeria com els Germans de les Escoles Cristianes.

Es va enfrontar a l'oposició de les autoritats eclesiàstiques que no estaven d'acord amb la creació d'una nova institució educativa cristiana que permetés als seus alumnes instruir-se sense pagar.

L'obra de Sant Joan Baptista de La Salle es va estendre ràpidament i va ser reconeguda arreu del món. Va ser la primera comunitat educativa que va proposar programes de formació de mestres seglars, cursos dominicals per a joves treballadors i programes de reinserció de delinqüents.

Va morir el 1719, però la seva obra perdura a través de les escoles lasallistes en més de 80 països.

Joan Baptista és un nom d'origen hebreu (Joan) i grec (Baptista) que significa 'Déu és misericordiós i és el que bateja'. Al llarg d'aquest 7 d'abril uns 11.178 homes podrien celebrar a Espanya el seu sant.

San Enrique Walpole

San Enrique Walpole va ser un prevere que va néixer a Anglaterra a finals del segle XVI. Després de ser ordenat a París va ser destinat a ser capellà dels catòlics anglesos refugiats, que prestaven servei a l'exèrcit espanyol dels Països Baixos. Sota el regnat d'Isabel I va ser empresonat i cruelment maltractat per ser sacerdot.

Beata María Asunto Pallotta

La beata María Asunto Pallotta va ser una religiosa italiana nascuda a finals del segle XIX. Va pertànyer a la congregació de les Missioneres Franciscanes de María i missionera a la Xina on va treballar a les colònies de leprosos.

Altres Sants: el Santoral complet del dilluns 7 d'abril

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 7 d'abril, a més, recorda aquests sants i beats: