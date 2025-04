Comunicat oficial d'Orange: ningú dona crèdit, però ho agrairàs

Orange compta amb una mesura per protegir els seus clients quan naveguen i realitzen trucades des de fora d'Espanya. L'operadora ha decidit establir límits de consum en roaming, un servei que et permet utilitzar el teu mòbil mentre et trobes a l'estranger. Aquesta iniciativa busca evitar sorpreses desagradables en la teva factura quan viatges a països fora de la Unió Europea.

La raó principal darrere de la decisió de l'operador és protegir els seus usuaris de rebuts inesperats. El roaming, encara que molt útil, pot generar despeses elevades si no es té un control adequat. És per això que, per evitar disgustos, l'operador ha fixat un topall de consum de dades i trucades a l'estranger.

Com funciona el control de consum de dades en roaming?

Orange ha establert un límit mensual de 60,50 euros per als clients que es trobin en països fora de la Unió Europea. Aquest límit s'aplica exclusivament als serveis de dades, és a dir, a la navegació per Internet i l'ús d'aplicacions al mòbil.

A partir dels 36,30 euros de consum de dades, els clients rebran un primer avís a través d'un SMS. Si arribes al topall de 60,50 euros, rebràs un segon missatge de text. A més, s'interromprà el servei de dades en roaming, cosa que significa que ja no podràs navegar per Internet fins que prenguis una acció.

Quan s'assoleix aquest límit, Orange no et deixarà sense opcions. Perquè no et quedis sense poder seguir utilitzant el servei de dades a l'estranger, la companyia t'ofereix una solució senzilla. Podràs reactivar el servei de roaming de dades de forma gratuïta.

N'hi haurà prou amb enviar un SMS amb el text NAVEGAR al número 22095. D'aquesta manera, podràs seguir navegant sense haver de preocupar-te per les despeses addicionals.

El control de consum d'Orange

Un dels avantatges d'aquesta mesura és que el Control de Consum de Dades des de l'estranger està activat per defecte per a tots els clients d'Orange. Això significa que no has de fer res per començar a gaudir d'aquesta protecció. La companyia ja s'ha encarregat de posar en marxa aquesta funcionalitat, cosa que et garanteix que no hauràs de preocupar-te per excedir el límit.

Aquesta opció de control és especialment important si viatges amb freqüència fora d'Espanya. Sobretot a països no comunitaris on el roaming pot generar costos molt més alts del que imagines.