Gir de 180 graus a Movistar i Vodafone: milers de clients temen per això

Movistar i Vodafone han fet un gir de 180 graus en la seva estratègia de telecomunicacions. Les dues grans companyies, que s'han unit en un projecte conjunt de fibra òptica, han generat una gran expectació entre els seus clients.

L'empresa creada per gestionar aquesta fibra, anomenada Fiberpass, ha rebut una ampliació de capital significativa que deixa moltes preguntes a l'aire. Sobretot sobre com aquest canvi podria afectar els usuaris.

Fiberpass és l'empresa conjunta creada per Movistar i Vodafone per oferir serveis de fibra òptica. Aquest acord, que va començar a funcionar l'1 de març de 2025, pretén optimitzar la infraestructura de fibra de les dues companyies. Busca a més una major eficiència i expansió en el mercat.

A través d'aquesta empresa, els dos operadors pretenen oferir una connexió de fibra d'alta qualitat als seus clients. Tot això sense necessitat de duplicar esforços en cada regió.

Recentment, Fiberpass ha rebut una ampliació de capital de 161,64 milions d'euros. Aquest moviment busca impulsar encara més el projecte i assegurar el seu creixement. Segons publica Europa Press, l'ampliació de capital va ser fonamental per donar-li l'empenta necessària a Fiberpass.

Per aconseguir aquesta quantitat, tant Movistar com Vodafone han invertit en funció de la seva participació en l'empresa.

Quin paper juguen Movistar i Vodafone?

Movistar, que té una participació majoritària del 63% en Fiberpass, ha invertit aproximadament 101,8 milions d'euros en aquesta ampliació. D'altra banda, Vodafone, amb una participació del 37%, ha injectat al voltant de 59,8 milions d'euros. Aquestes inversions són essencials per assegurar que l'empresa pugui complir amb els seus objectius.

Però aquí és on sorgeix la gran pregunta. Afectarà aquest moviment els usuaris dels operadors? Les companyies no han donat detalls específics sobre com podrien canviar els preus o el servei per als clients. D'aquí que la incertesa sigui gran.

La preocupació dels usuaris és comprensible. Molts es pregunten si aquesta nova estratègia i l'ampliació de capital podrien significar un augment en els preus de les seves tarifes. O si fins i tot afectarà la qualitat del servei.

D'altra banda, també és possible que la creació d'aquesta empresa conjunta acabi beneficiant els clients. L'objectiu de Movistar i Vodafone és millorar la infraestructura de fibra i oferir millors velocitats i cobertura. Això podria traduir-se en una experiència d'usuari més fluida i eficient, sense necessitat de dependre de múltiples operadors.

Un soci nou a l'horitzó

Un altre dels elements clau d'aquesta estratègia és que tant Movistar com Vodafone estan buscant un nou soci que vulgui entrar a formar part de Fiberpass. Aquest soci podria aportar més recursos i experiència, cosa que ajudaria a que l'empresa es consolidi encara més en el mercat.

De moment, no se sap qui podria ser aquest nou inversor. Però tot apunta que aquesta incorporació podria tenir un impacte directe en els usuaris. Ja sigui en termes de millores en els serveis o d'ajustos en els preus.