Vodafone no aguanta més i confirma la bomba: els clients estan encantats

En el món de les telecomunicacions, Vodafone ha estat sempre un actor destacat. Amb la seva presència global i la seva àmplia oferta de serveis, la companyia sol cridar l'atenció amb les seves promocions atractives. Tanmateix, hi ha quelcom que no tothom sap: les millors ofertes de l'operador no sempre estan a simple vista.

De fet, algunes de les més competitives es troben en racons menys visibles de la seva pàgina web. Ara ja no es pot amagar més, i pel que sembla, són molt millors del que molts imaginen.

Les ofertes més amagades de Vodafone

Al seu lloc web, Vodafone presenta regularment ofertes promocionals que solen atreure el client amb preus irresistibles i avantatges destacats. Tanmateix, la veritable sorpresa està en les opcions més ocultes. Encara que no estan tan exposades a la pàgina principal, són igual de competitives o fins i tot més.

Per exemple, si es realitza una cerca més detallada, podem trobar tarifes de fibra i mòbil d'allò més interessants. Aquestes opcions són perfectes per a aquells que busquen estalviar sense renunciar a un servei de qualitat.

Una de les opcions més econòmiques que ofereix Vodafone és la seva tarifa de fibra i mòbil a partir de només 40 euros al mes. Aquesta tarifa inclou 1 GB de fibra i dades il·limitades al mòbil, la qual cosa pot ser més que suficient per a aquells que tenen un consum de dades moderat i no requereixen una velocitat de fibra extrema.

Tanmateix, si el pressupost és ajustat i no es necessita una velocitat de fibra tan alta, Vodafone també té alternatives més barates. Per 35 euros al mes, es pot contractar una tarifa amb fibra de 600 Mb, 25 GB de dades mòbils, trucades i missatges il·limitats, a més de roaming inclòs.

Vodafone permet afegir serveis de televisió

Per a aquells que necessiten més velocitat de connexió, Vodafone ofereix la mateixa tarifa esmentada anteriorment però amb 1 GB de fibra a 45 euros al mes. Aquesta opció pot ser interessant per a aquells que requereixen una major rapidesa en la seva navegació o gaudeixen de continguts en streaming d'alta qualitat.

A més, Vodafone dona la possibilitat d'afegir serveis addicionals, com per exemple la seva televisió de pagament o subscripcions a diferents plataformes de streaming. Aquesta flexibilitat permet als usuaris personalitzar el seu paquet segons els seus gustos i necessitats.