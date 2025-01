Els clients d'Orange es cansen: ho han intentat moltes vegades i no hi ha solució

En els últims mesos, s'ha repetit una queixa que sembla ser cada cop més comuna entre els usuaris de Orange. Aquesta companyia ha estat blanc de crítiques a causa de la lentitud amb què atén els seus clients quan intenten contactar per telèfon. Els usuaris asseguren que quan intenten posar-se en contacte amb ells, sempre acaben frustrats per l'espera interminable.

Els usuaris expressen el seu descontentament amb el servei de l'operadora a les xarxes socials. Un exemple recent és el d'un usuari que va recórrer a X per compartir la seva experiència.

Orange triga molt a agafar el telèfon

En el seu missatge, el client d'Orange criticava amb sarcasme la falta de comunicació. "A veure quan agafeu el telèfon, que per cobrar el rebut sí que no teniu problema de comunicació", va escriure. El to humorístic del missatge, encara que irònic, reflecteix la frustració de molts usuaris.

Es veuen obligats a esperar durant llargs períodes per obtenir una resposta a les seves dubtes o problemes. Però el client descontent va continuar amb la seva crítica. Indica que el pròxim mes, quan li passin la factura els "posarà amb el meu departament de contestador automàtic".

Aquest tipus de comentaris, encara que jocosos, no oculten el malestar generalitzat entre els clients d'Orange. L'espera prolongada per rebre atenció al client és una de les queixes més freqüents en les interaccions telefòniques. I molts consideren que la companyia no està responent adequadament a les seves expectatives.

Orange planteja diverses alternatives

Com sol ser habitual en aquests casos, Orange es va fer ressò de la queixa del client. A través de la xarxa social va respondre per informar l'usuari que, actualment, té diverses formes de posar-se en contacte amb la companyia.

No només és possible trucar per telèfon. També es poden utilitzar altres vies d'atenció al client, com WhatsApp, xarxes socials i, per descomptat, les botigues físiques.

Aquest tipus de respostes per part de l'empresa no són noves. Orange ha intentat constantment millorar la seva atenció al client a través de múltiples canals. No obstant això, la queixa continua sent recurrent, especialment entre aquells clients que prefereixen l'atenció telefònica.

El problema de l'atenció al client és quelcom que molts usuaris han experimentat. L'espera prolongada i la falta de resposta immediata generen una sensació d'insatisfacció. Per més que s'ofereixin diferents opcions per contactar, la percepció general és que l'empresa no aconsegueix solucionar el problema de manera eficient.

El comentari de l'usuari a la xarxa social X va ser una crítica directa a l'empresa. Però també es pot interpretar com una crida d'atenció sobre la importància de millorar la comunicació amb els clients. En aquest sentit, Orange haurà de considerar quines mesures prendre per garantir que els seus usuaris no se sentin ignorats.