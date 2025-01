Gir inesperat a Vodafone: la novetat que ningú esperava i que aixafa a Movistar

En un gir inesperat, Vodafone ha llançat una promoció que està causant un veritable enrenou en el mercat de les telecomunicacions. L'oferta, que ja per si mateixa és impressionant, té un gir de rosca que podria haver deixat a Movistar sense paraules.

Es tracta d'un paquet complet de fibra i mòbil, acompanyat d'un regal molt temptador. En concret és una Smart TV de 32 polzades sense cost addicional.

Què inclou l'oferta de Vodafone?

La nova promoció de Vodafone s'ha convertit en una de les més atractives dels últims temps. Per només 47 euros al mes durant tres mesos, els usuaris poden accedir a un paquet complet.

Inclou fibra de 600 Mb de velocitat, ideal per a aquells que necessiten una connexió ràpida i estable a casa. També compta amb dues línies mòbils amb trucades i dades il·limitades. El que significa que els usuaris podran parlar i navegar sense preocupar-se per arribar a un límit.

Cal dir que seran 5G en els primers 100 GB de dades, el que permet gaudir d'internet a la màxima velocitat. A això s'hi afegeix roaming gratuït a la Unió Europea, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Regne Unit i Suïssa.

Tampoc cal oblidar-se de Vodafone TV. Està disponible amb més de 80 canals, a més d'accés a plataformes de streaming com Netflix, Amazon Prime Video, Max i Disney+.

El regal de Vodafone que posa en escac a Movistar

Però la sorpresa no acaba aquí. El que realment ha donat que parlar és que, a més de tot això, Vodafone regala una Smart TV Xiaomi A2025 HD de 32 polzades. Aquest obsequi ha posat a la competència, en especial a Movistar, en una situació incòmoda.

El llançament d'aquesta promoció suposa un contratemps per a l'operador de Telefónica. Encara que compta amb diverses ofertes de fibra i mòbil, cap inclou un regal tan atractiu com la Smart TV de Vodafone. A més, la tarifa de Vodafone té un preu molt competitiu, que comença en 47 euros i puja a 68 euros després de tres mesos.

Cal destacar que aquesta promoció de Vodafone té una permanència d'un any. Això significa que els usuaris hauran de comprometre's amb l'operador durant aquest temps. No obstant això, l'oferta continua sent atractiva gràcies al preu, el paquet de serveis i el regal de la Smart TV.