Revés contundent d'un client a Orange, que ha esclatat: 'Són el pitjor del pitjor'

Orange està en el punt de mira després d'un incident que ha provocat l'enfadament d'un client. En aquest cas, la situació ha arribat a tal punt que l'usuari ha decidit fer públic el seu malestar a les xarxes socials. Denuncia el que considera un tracte injust i una multa desmesurada.

Segons el testimoni d'aquest client, l'empresa li va imposar un "càstig" de 180 euros després de donar-se de baixa dels seus serveis. L'usuari, que portava 12 anys sent client d'Orange, no va poder evitar expressar la seva frustració a les xarxes socials. "M'han tractat pitjor que a un animal", afirma indignat.

Assegura que, malgrat haver estat sempre al dia amb els pagaments i haver estat fidel durant més d'una dècada, no va rebre el tracte més adequat. Quan va decidir donar de baixa els seus serveis, la companyia el va tractar de manera despectiva i el va deixar sense opcions per seguir amb l'oferta.

Va intentar que li respectessin la tarifa, però l'empresa li va comunicar que era impossible mantenir les condicions que tenia. Tanmateix, el gir dels esdeveniments es va donar quan, poc després de sol·licitar la baixa. Orange el va contactar diverses vegades per demanar-li que no marxés.

"Em van dir que ho sentien, que eren les seves polítiques, i que m'oferien una súper oferta", explica l'afectat.

Orange va arribar tard

Aquesta situació va deixar el client completament desconcertat. "Ja ho tinc tot instal·lat amb una altra empresa. Estava buscant i buscant una solució, i després de marejar-me durant setmanes, finalment vaig prendre la decisió de donar-me de baixa", explica.

Tanmateix, després de la baixa, "em van trucar quatre vegades demanant perdó i oferint-me una oferta. Ja era massa tard", explica. Segons aquest usuari, la companyia no només el va confondre durant el procés de cancel·lació, sinó que també el va multar després de la seva lleialtat durant anys.

Per a molts usuaris, aquest cas reflecteix una actitud que no és nova a Orange. Les queixes cap a la companyia per un tracte poc transparent i per pràctiques comercials agressives no són una cosa aïllada. Tanmateix, el fet que un client que ha estat fidel durant més de 12 anys acabi sentint-se perjudicat posa en evidència la manca de consideració.

Aconsella evitar Orange

La conclusió d'aquest client és clara i rotunda: "Són el pitjor del pitjor". Aconsella a tots els usuaris que no contractin amb Orange. I comparteix la seva experiència com una advertència per a aquells que encara no han tingut males experiències amb l'empresa.

Té clar que "és una pena com et tracten després de tant de temps. No ho recomano a ningú", sentencia.

Aquest tipus de situacions genera una reflexió important sobre com les grans companyies, com Orange, han de tractar els seus clients. Les queixes d'usuaris com aquest deixen entreveure una possible desconnexió entre el que les empreses prometen i la realitat del servei que ofereixen.