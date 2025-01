Canvi de plans a Orange i Movistar: no tot era tan perfecte com semblava

Quan els usuaris contractaven les seves tarifes de futbol a l'agost i setembre, molts van pensar que havien trobat l'oferta perfecta. Les opcions de Orange i Movistar eren atractives, amb tarifes molt competitives, que incloïen totes les competicions de futbol, com LaLiga i la Champions League.

No obstant això, la sorpresa està a punt d'arribar. La temporada futbolística no serà tan barata com semblava en un principi. I és que ambdues companyies acometran pujades de preus en els seus paquets de futbol.

Els clients de Movistar es preparen

Movistar ha decidit incrementar el preu de les seves tarifes per als clients que han contractat el paquet Todo el Fútbol. Inclou LaLiga i la Champions League i experimentarà un augment de 4 euros al mes. A més, a aquesta pujada se li sumarà l'augment en les tarifes miMovistar, que combinen serveis de fibra i mòbil.

Com a resultat, el cost total de la tarifa serà 7,10 euros més cara al mes. Aquest encariment no és petit. Si es té en compte que el curs futbolístic acaba al juny, els usuaris hauran d'abonar 35,50 euros més fins al final de la temporada.

Aquest augment en el cost ha generat una gran preocupació entre els clients. Molts se senten decebuts després d'haver contractat una tarifa que se suposava que es mantindria estable fins al juny.

Orange tampoc es queda enrere

Orange no es queda enrere en aquest canvi de plans. L'operadora, que també ofereix el futbol de manera íntegra, ha anunciat un augment de preus en els seus paquets Love Fútbol. Des del 27 de gener, el paquet Love Fútbol tindrà un increment de 2 euros al mes.

A més, altres paquets com Love Fútbol Total 2 augmentaran en 3 euros, i el paquet Love Fútbol Total 4 patirà una pujada de 6 euros. Aquesta última pujada és la més destacada, ja que suposa un augment significatiu en el preu mensual d'aquest servei.

Si es consideren els cinc mesos restants de temporada, els clients d'Orange hauran de pagar fins a 30 euros més pels serveis de futbol.

L'ensurt que s'emporten els clients

La realitat és que molts clients de Movistar i Orange van contractar les seves tarifes de futbol amb l'esperança que els preus es mantinguessin inalterats. Almenys fins al final de la temporada.

No obstant això, aquests augments imprevistos estan posant a prova la confiança dels usuaris en aquestes companyies. La pujada de preus no només afecta els serveis de futbol. També impacta en la percepció general que els clients tenen d'aquestes operadores.

Segons el portal Roams, la mitjana de les pujades en els paquets de futbol se situa en uns 15 euros fins al juny. Això reflecteix un panorama complicat per als usuaris que ara hauran de fer front a un encariment inesperat. L'oferta inicial semblava immillorable, però ara molts se senten frustrats en veure que no tot és tan meravellós com semblava al principi.