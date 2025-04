Santoral d'avui, dimarts 8 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un sant que impulsava els seus fidels a practicar la caritat i solidaritat amb els més necessitats.

Qui va ser Sant Dionís de Corint, el sant més important del dimarts, 8 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Dionís de Corint que va viure al segle II. Va ser successor d'Hegesip i predecessor de Baquil en el bisbat de Corint. Aquest sant va escriure a les comunitats de Lacedemònia, una antiga porció del Peloponès, sobre l'ortodòxia, la pau i la unió.

Va recomanar als atenencs que visquessin segons l'Evangeli, ja que molts d'ells eren ateus. També va contactar amb els ciutadans de Nicomèdia, que tenien molt arrelat el dualisme.

De tota la seva extensa obra la més rellevant és la carta que va enviar als romans, de la qual es conserven encara alguns fragments. Era una resposta a una carta del papa, en la qual havia enviat almoines.

Sense moure's de Corint va ser capaç d'exercir un fecund apostolat epistolar que no va conèixer fronteres. El paper, la ploma i el mar Mediterrani van ser els seus còmplices en la difusió de la fe. Es va distingir per la seva pietat i eloqüència i per la seva santedat.

Dionís és un nom masculí d'origen grec que significa 'el que es consagra davant Déu en l'adversitat'. En aquest dia a Espanya, uns 10.892 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Dionís de Corint.

Santa Júlia Billiart

Santa Júlia Billiart va ser una religiosa belga que va viure entre els segles XVIII i XIX. Va fundar la Congregació de Germanes de Nostra Senyora per assegurar l'educació de les joves. Va propagar a més la devoció al Sagrat Cor de Jesús.

Beat Domingo del Santíssim Sagrament Iturrate

El beat Domingo del Santíssim Sagrament Iturrate va ser un religiós espanyol nascut a Biscaia que va viure al segle XX. Va pertànyer a l'Orde de la Santíssima Trinitat i va destacar per l'amor a Crist, la Verge María, i l'Eucaristia. També per la seva pietat i per la seva erudició teològica, així com per l'amor als malalts abandonats.

Altres sants: el Santoral complet del dimarts 8 d'abril:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: