Comunicat urgent de la DGT sobre l'adhesiu de la ITV al teu cotxe: 'S'ha de...'

Cada vegada que el teu vehicle passa la ITV, hi ha un pas crucial que no pots oblidar: col·locar l'adhesiu al lloc indicat. Si bé a les xarxes circulen rumors que asseguren que ja no és necessari posar-lo, la realitat és molt diferent.

La Direcció General de Trànsit (DGT) i l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV) ho ha deixat clar. No és només un simple adhesiu; l'adhesiu de la ITV té una gran importància per a la circulació i la seguretat viària.

La normativa no canvia: l'adhesiu continua sent obligatori

Encara que s'ha especulat molt sobre el futur de l'adhesiu de la ITV, des d'AECA-ITV asseguren que el 2025, l'ús de l'adhesiu continuarà sent obligatori. Això es deu al fet que la regulació actual, continguda en el Reglament General de Vehicles aprovat el 1998, no ha estat modificada. És important recordar que no portar-lo de manera adequada et pot costar una multa de 100 euros, ja que es considera una infracció lleu.

El distintiu, conegut com a V-19, té com a objectiu permetre a les autoritats comprovar ràpidament si el vehicle ha passat la ITV i si està al dia amb la inspecció. Aquest adhesiu no és un simple tros de plàstic; és un document oficial que té la mateixa rellevància que altres papers del vehicle, com el permís de circulació.

Els colors de l'adhesiu: Què signifiquen?

L'adhesiu de la ITV no és d'un sol color, els colors de l'etiqueta indiquen l'any en què venç la ITV. Per exemple, els adhesius verds corresponen a vehicles la ITV dels quals venç el 2025, 2028 o 2031. Els grocs són per a les inspeccions que caduquen el 2026, 2029 i 2032, mentre que els vermells s'assignen als vehicles la ITV dels quals expira el 2027, 2030 i 2033.

A més, l'adhesiu inclou detalls importants com el mes de caducitat, que es marca amb números romans, i el número de l'estació ITV que va realitzar la inspecció. És essencial mantenir només l'adhesiu vigent, retirant qualsevol adhesiu anterior per evitar confusions.