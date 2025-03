Santoral d'avui, divendres 14 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial la patrona de les famílies nombroses.

Qui va ser Santa Matilde, la festivitat més important del divendres, 14 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest divendres a Santa Matilde que va néixer a Enger, Alemanya, l'any 896. Educada per religioses del convent d'Erfurt, gràcies a elles va adquirir una gran pietat i inclinació per la caritat envers els menys afortunats.

Anys més tard va contreure matrimoni i va tenir cinc fills. Tres anys després de l'enllaç, l'marit de Matilde va succeir el seu pare al ducat de Saxònia, i el 918 va ser elegit per succeir el rei Conrat d'Alemanya. Matilde, com a reina consort, és recordada pel seu caràcter, pietós i desprès sobretot amb els desfavorits.

L'any 936 va quedar vídua i el seu fill Otó I va pujar al tron. No obstant això, aquest va expulsar la seva mare del palau en creure que s'havia aliat amb el seu germà Enric, qui s'havia rebel·lat.

Santa Matilde, amoïnada per l'enfrontament dels seus fills, es va retirar a un convent a resar per la reconciliació de tots dos. Finalment va aconseguir el seu objectiu, però els germans es van girar contra la seva mare per jutjar-la per quedar-se els diners que entregava als pobres.

A continuació, es van desencadenar una sèrie de desgràcies sobre els dos germans, que van adonar-se del greu error comès amb la seva mare. Li van demanar perdó i la van readmetre al palau.

Matilde és un nom femení d'origen germànic que significa 'força del guerrer'. Aquest dia unes 31.075 dones podrien rebre les felicitacions d'amics i familiars gràcies a Santa Matilde.

Sant Aleixandre de Pidna

Sant Aleixandre de Pidna va ser un sacerdot i màrtir del segle IV d'origen macedoni. Conegut per la seva fermesa en la fe i la seva disposició a patir el martiri, el sant és un exemple de devoció i sacrifici.

Beato Giacomo Cusmano

El beato Giacomo Cusmano va ser un religiós italià que va viure al segle XIX. Va ser el fundador de la "Congregatio Missionariorum Servorum Pauperum", també coneguda com "Boccone del Povero". Cusmano també va establir les Germanes Serves dels Pobres.

Altres Sants: el Santoral complet del divendres 14 de març

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: