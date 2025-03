Santoral d'avui, dijous 13 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda un religiós que va patir el martiri juntament amb l'abat de la seva congregació, Vicent de Lleó, així com 12 companys més.

Qui va ser Sant Ramir de Lleó, el Sant més important del dijous, 13 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra avui en especial a Sant Ramir de Lleó, un monjo benedictí que va viure durant l'època de les invasions germàniques del segle V. Va passar gairebé tota la seva vida al monestir de San Clodio de Lleó. El Sant va ser martiritzat juntament amb 12 companys durant una invasió de sueus arrians, dirigits per Reciano.

L'Església Catòlica recorda el valor demostrat pel monjo Ramir. Aquest va romandre al monestir després de l'assassinat de l'abat Vicent, mentre altres dels seus companys van fugir.

Conscient que els esperava una mort segura, el Sant es va mantenir ferm davant els seus torturadors. Els va dir: "No us acovardeixi el furor dels heretges". Ell i els seus companys van decidir donar la seva vida com a testimoni de la seva fe en comptes de fugir.

La tradició assegura que els cristians van obrir les portes del monestir als sueus rebent-los agenollats, resant a Déu i cantant amb fervor i entusiasme. Els assaltants, per la seva banda, van acoltellar tots els que van trobar al seu pas.

Ramir és un nom masculí d'origen germànic que significa 'el guerrer il·lustre que derroca l'enemic'. Aquest dia, a Espanya, uns 7.576 homes podrien celebrar el seu sant per anomenar-se com Sant Ramir de Lleó.

Santa Cristina

Santa Cristina va ser una dona nascuda a Pèrsia que va viure al segle VI. Després de convertir-se al cristianisme va ser perseguida i martiritzada per haver cregut en Jesús. Va morir sota el mandat de Cosroes I, rei dels perses.

San Rodrigo de Còrdova

San Rodrigo de Còrdova va ser un apòstol mossàrab d'origen cordovès que va viure al segle IX. Venerat com un dels Màrtirs de Còrdova, va ser ordenat sacerdot a Còrdova, ciutat ocupada pels musulmans, on es va traslladar juntament amb la seva família.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 13 de març

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: