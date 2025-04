Avís important d'Orange: la novetat que tindràs gratis, només per uns dies

Si ets client d'Orange i t'agraden els videojocs, tenim bones notícies. Ara pots accedir a un nou servei de jocs mòbils sense gastar res. Almenys durant la primera setmana.

Es tracta d'una promoció limitada que no voldràs deixar passar. És important que estiguis al corrent de tot això per tal d'aprofitar-ho al màxim.

Què és el servei de Jocs Orange?

Jocs Orange és una plataforma pensada per als amants de l'entreteniment digital. Amb ella, tindràs accés a un extens catàleg de jocs sense publicitat, sense interrupcions i sense necessitat de fer compres dins de l'app. Tots els títols estan inclosos i pots jugar tant com vulguis.

El millor és que funciona des de qualsevol lloc. Pots jugar directament des del web de Jocs Orange al teu mòbil, tauleta o fins i tot des d'un ordinador. Si tens un mòbil amb sistema Android, també pots descarregar l'aplicació.

Quant costa el servei?

El preu habitual és de 2,49 euros a la setmana. Aquest import es carrega directament a la teva factura si tens una tarifa de contracte, o es descompta del saldo si ets de targeta prepagament. Aquest pagament et dona accés il·limitat a tot el contingut del servei.

Però hi ha una cosa que pot passar desapercebuda. La primera setmana és completament gratuïta. És a dir, pots provar-ho sense pagar res i sense compromís de permanència.

Si en aquests set dies decideixes que no és per a tu, pots donar-te de baixa fàcilment i no se't cobrarà res.

Pots activar el servei des de l'app Mi Orange o des del portal de jocs Orange. Si et connectes des d'una xarxa Wi-Fi, hauràs d'introduir el teu número mòbil i un codi PIN que rebràs al moment. Un cop activat, podràs començar a jugar a l'instant.

Qui pot gaudir d'aquest servei d'Orange?

Aquest servei està disponible per a clients d'Orange amb tarifes postpagament o prepagament, tant particulars com empreses. No està disponible per a tarifes com Internet 4G, Mi Fijo, Kids o Internet Mòbil per a Empreses.

Per utilitzar-lo, només necessites estar al corrent de pagaments o tenir un dispositiu Android amb sistema operatiu 5.1 o superior. O simplement accedir des d'un navegador web en qualsevol dispositiu

Val la pena provar Jocs Orange. És un servei còmode, sense compromís, i que pots gaudir des del primer moment sense gastar res. Gràcies a la seva versió web, no necessites instal·lar res si no vols.