Avís als conductors: aquests són els vehicles que no hauran de passar la ITV aquest 2025

La ITV és un tràmit que tots els conductors a Espanya coneixen bé. És obligatori i essencial per comprovar que els vehicles compleixen amb les normes de seguretat. Tanmateix, a partir de 2025, alguns cotxes tindran el privilegi de quedar exempts d'aquesta inspecció.

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha introduït canvis que beneficiaran a certs automòbils, especialment als de valor històric. I és que alguns d'ells quedaran exempts de passar la ITV, un fet que facilitarà la vida als propietaris de cotxes antics.

Els cotxes històrics, la nova excepció

La novetat més important és que tots els vehicles matriculats abans de l'1 de gener de 1950 ja no estaran obligats a passar la ITV com fins ara. Aquesta decisió busca protegir i reconèixer el valor cultural dels cotxes antics, que són considerats peces úniques de la història de l'automobilisme a Espanya.

La DGT vol fomentar la conservació d'aquests vehicles, que solen estar restaurats amb gran dedicació pels seus propietaris. A més, aquests automòbils acostumen a circular poc, cosa que limita el seu desgast i ús en comparació amb els cotxes moderns.

És important aclarir que aquesta mesura només aplica a cotxes i ciclomotors fabricats abans de 1950. Si el teu vehicle no entra en aquesta categoria, hauràs de continuar passant la ITV de forma habitual. La normativa continua sent estricta per a la resta del parc automobilístic, ja que la seguretat viària és la prioritat més gran.

L'adhesiu de la ITV continua sent obligatòria

Malgrat les novetats per als vehicles històrics, el distintiu de la ITV continuarà sent obligatori per a tots els altres vehicles. Aquest adhesiu, conegut com a V-19, no és simplement un adhesiu, sinó un document oficial que confirma que el cotxe ha passat la inspecció tècnica.

L'adhesiu manté el seu sistema de colors, que indica l'any de venciment i facilita a les autoritats comprovar si el vehicle està al dia. Per exemple, si el teu cotxe porta un adhesiu verd, significa que la inspecció caduca en anys com 2025, 2028 o 2031. Els adhesius grocs corresponen a venciments en 2026, 2029 i 2032, mentre que els vermells s'assignen a 2027, 2030 i 2033.

A més, no portar l'adhesiu visible pot costar-te una multa de 100 euros. Segons el Reglament General de Vehicles, aquesta infracció es considera lleu, però suficient per imposar una sanció econòmica si no es compleix. Les autoritats poden sancionar ràpidament els conductors que no respectin aquesta normativa, per la qual cosa és important assegurar-se de tenir-lo ben col·locat.

Amb aquesta nova mesura, els vehicles històrics guanyen un respir. Tanmateix, per a la majoria dels conductors, la ITV continua sent una obligació clau per garantir carreteres més segures i sostenibles. Així que, no descuidis la inspecció del teu cotxe i assegura't de seguir al dia amb la normativa.