Aviso a conductores: estos son los vehículos que no tendrán que pasar la ITV este 2025

La ITV es un trámite que todos los conductores en España conocen bien. Es obligatorio y esencial para comprobar que los vehículos cumplen con las normas de seguridad. Sin embargo, a partir de 2025, algunos coches tendrán el privilegio de quedar exentos de esta inspección.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido cambios que beneficiarán a ciertos automóviles, especialmente a los de valor histórico. Y es que algunos de ellos quedarán exentos de pasar la ITV, lo que facilitará la vida a los propietarios de coches antiguos.

Los coches históricos, la nueva excepción

La novedad más importante es que todos los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 ya no estarán obligados a pasar la ITV como hasta ahora. Esta decisión busca proteger y reconocer el valor cultural de los coches antiguos, que son considerados piezas únicas de la historia del automovilismo en España.

La DGT quiere fomentar la conservación de estos vehículos, que suelen estar restaurados con gran dedicación por sus propietarios. Además, estos automóviles suelen circular poco, lo que limita su desgaste y uso en comparación con los coches modernos.

Es importante aclarar que esta medida solo aplica a coches y ciclomotores fabricados antes de 1950. Si tu vehículo no entra en esta categoría, tendrás que seguir pasando la ITV de forma habitual. La normativa sigue siendo estricta para el resto del parque automovilístico, ya que la seguridad vial es la mayor prioridad.

La pegatina de la ITV sigue siendo obligatoria

A pesar de las novedades para los vehículos históricos, el distintivo de la ITV seguirá siendo obligatorio para todos los demás vehículos. Esta pegatina, conocida como V-19, no es simplemente un adhesivo, sino un documento oficial que confirma que el coche ha pasado la inspección técnica.

La pegatina mantiene su sistema de colores, que indica el año de vencimiento y facilita a las autoridades comprobar si el vehículo está al día. Por ejemplo, si tu coche lleva una pegatina verde, significa que la inspección caduca en años como 2025, 2028 o 2031. Las pegatinas amarillas corresponden a vencimientos en 2026, 2029 y 2032, mientras que las rojas se asignan a 2027, 2030 y 2033.

Además, no llevar la pegatina visible puede costarte una multa de 100 euros. Según el Reglamento General de Vehículos, esta infracción se considera leve, pero suficiente para imponer una sanción económica si no se cumple. Las autoridades pueden sancionar rápidamente a los conductores que no respeten esta normativa, por lo que es importante asegurarse de tenerla bien colocada.

Con esta nueva medida, los vehículos históricos ganan un respiro. Sin embargo, para la mayoría de los conductores, la ITV sigue siendo una obligación clave para garantizar carreteras más seguras y sostenibles. Así que, no descuides la inspección de tu coche y asegúrate de seguir al día con la normativa.