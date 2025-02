Santoral d'avui, dimecres 12 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una santa que va demostrar la seva valentia en defensar la seva fe per sobre de les normes de l'època.

Qui va ser Santa Eulàlia de Barcelona, la festivitat més important del dimecres, 12 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui a Santa Eulàlia de Barcelona. Segons la tradició, va ser una nena que va viure entre els segles III i IV als afores de la citada ciutat catalana. La seva família, pertanyent a l'aristocràcia, gaudia d'una bona posició socioeconòmica.

Aquesta vida acomodada es va veure truncada quan l'emperador Dioclecià va començar una gran persecució religiosa. Els cristians no podrien retre culte al seu Déu veient-se obligats a venerar les divinitats paganes.

Santa Eulàlia no volia acceptar la repressió imposada en contra de la seva voluntat. Confiada en la seva eloqüència, es va presentar davant el governador Publi Dacià per demanar-li que reconsiderés el càstig als dissidents.

El governador no es va prendre de bona gana aquest gest. La jove va incórrer llavors en un delicte de rebel·lió contra les ordres imperials. Amb només 13 anys, pagaria la seva gosadia amb altres tantes tortures.

La van assotar pels carrers, la van forçar a caminar sobre les brases i li van arrencar la pell amb garfis. L'adolescent, malgrat tot, sentia consol en l'oració i veia com Déu intervenia a favor seu.

Quan van voler cremar-la viva, el foc es va dirigir contra els funcionaris de l'Imperi. Finalment, Eulàlia va morir a la creu. Just llavors va començar una forta nevada i el seu cabell va créixer quedant el seu cos a recer de mirades poc respectuoses.

Eulàlia és un nom femení d'origen grec que significa 'eloqüent'. Unes 13.021 dones podrien celebrar el 12 de febrer el seu sant en la festivitat de Santa Eulàlia.

San Meleci d'Antioquia

San Meleci d'Antioquia va ser un bisbe d'origen turc que va viure al segle IV. Per defensar la fe de Nicea va ser exiliat diverses vegades. Va morir mentre presidia el I Concili Ecumènic de Constantinoble.

San Saturní i companys màrtirs d'Abitínia

San Saturní i companys màrtirs d'Abitínia es recorden en aquesta data per haver estat perseguits sota el mandat de l'emperador Dioclecià. San Saturní i els seus companys es van reunir per celebrar l'eucaristia dominical en contra del que establia l'autoritat. Per aquesta raó van ser empresonats i portats a Cartago on van vessar la seva sang després de confessar la seva fe cristiana.

Altres Sants: el Santoral complet del dimecres 12 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: