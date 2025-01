Aquesta és la impactant profecia de Nostradamus que afecta Tarragona: un gran misteri

La figura de Nostradamus, l'astròleg i profeta francès del segle XVI, continua sent un enigma. Les seves profecies han intrigat moltes generacions per la precisió en alguns dels seus vaticinis. La seva obra Les Profecies conté centenars de quartetes carregades de simbolisme, la interpretació de les quals continua generant debats.

Entre els esdeveniments que semblen haver complert les seves prediccions es troben successos històrics que van marcar Europa i el món, com l'atemptat de l'11-S. Nostradamus també va deixar quartetes que, segons assenyalen alguns experts, fan referència a ciutats espanyoles com Barcelona, Pamplona o Tarragona.

Una quarteta de Nostradamus parla de Tarragona

Tarragona, ciutat clau en la història de Catalunya, és la protagonista d'una de les profecies més desconcertants de Nostradamus. Es troba a la Centuria VII, quarteta XXII, escrita fa més de quatre segles. Els seus versos esmenten els ciutadans de Mesopotàmia, ritus, banquets i un vicari al Roine.

“Els ciutadans de Mesopotàmia aniran a l'encontre dels amics de Tarragona. Jocs, ritus, banquets, molta gent adormida, Vicari al Roine, ciutat presa, aquells d'Ausònia” són les paraules.

Aquestes referències han portat a interpretar la quarteta com un presagi d'esdeveniments futurs que podrien tenir lloc a Tarragona. Les paraules “ciutat presa” i “jocs, ritus, banquets” han despertat teories que van des de celebracions locals fins a possibles conflictes.

El suposat encontre entre ciutadans de Mesopotàmia i Tarragona podria al·ludir a celebracions massives. Alguns han relacionat aquests termes amb esdeveniments culturals com el famós Concurs de Castells o festivitats com Santa Tecla.

La quarteta inclou elements pertorbadors com la presa de la ciutat. Esmenta l'arribada de forces provinents del Roine i Ausònia, que s'interpreten com a França i Itàlia. Aquest possible conflicte planteja la idea que Tarragona podria ser escenari d'un esdeveniment estratègic, segons la predicció de Nostradamus.

Alguns estudiosos han situat el compliment d'aquesta profecia de Nostradamus dins del pròxim segle. Calculen que podria ocórrer en un termini d'entre 70 i 77 anys. Aquest marge allunya qualsevol preocupació immediata, encara que el simbolisme dels versos manté viva la intriga.

Hi ha diverses interpretacions

Com ocorre amb altres profecies de Nostradamus, les paraules són ambigües i obertes a interpretació. Alguns creuen que la quarteta assenyala un conflicte bèl·lic entre potències europees. Altres proposen una crisi migratòria.

Aquesta última teoria considera que els ciutadans de Mesopotàmia podrien representar grups desplaçats. Tarragona, en aquest cas, es convertiria en una destinació clau a causa de la seva ubicació estratègica al Mediterrani.

Encara que no existeix base científica per a aquestes interpretacions, la referència de Nostradamus a Tarragona continua fascinant. Les seves paraules plantegen preguntes sense resposta i ofereixen un terreny fèrtil per a les teories més diverses. Tarragona, amb la seva història i simbolisme, es converteix en un escenari que convida a la reflexió sobre el misteri de les quartetes de Nostradamus.