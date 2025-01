Preu de la llum avui, dijous 16 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 16 de gener de 2025, és de 135,09 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dimecres, parlem d'una petita baixada, de 5,59 euros. I tot perquè, en la jornada del 15 de gener, la tarifa mitjana de llum era de 140,68 euros per MW/h.

De totes maneres, tornarem a parlar d'una jornada cara per gastar llum. En les dades proporcionades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) s'observa clarament que les tarifes no baixaran massa. De fet, en la franja més cara del dijous, el MW/h tindrà un preu superior als 199 euros.

Preu de la llum avui, 16 de gener de 2025, hora a hora

I el cert és que ni tan sols en la franja més barata del dia no trobarem tarifes inferiors als 100 euros per MW/h. Per tant, és fonamental que els consumidors planifiquin molt bé el seu consum de llum al llarg del dijous. És possible aprofitar, per exemple, alguns trams a la tarda, ja que serà llavors quan la llum baixi una mica de preu.

Així, de 03:00 a 04:00 trobem el preu més barat de tot el dia: 108,58 euros per MW/h. En la següent franja, de 04:00 a 05:00 el preu no canviarà massa, sent de 108,59 euros per MW/h. Durant el dia, també pots aprofitar la franja de 14:00 a 15:00, quan el MW/h costarà 115,14 euros.

02:00 - 03:00: 114 €/MWh.

03:00 - 04:00: 108,58 €/MWh.

04:00 - 05:00: 108,59 €/MWh.

14:00 - 15:00: 115,14 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Quant a les hores més cares, al matí vigila el teu consum sobretot de 07:00 a 10:00. Entre les 07:00 i les 08:00 el MW/h costarà 148,04 euros per MW/h, però pujarà molt més. De 08:00 a 09:00 trobem el preu més alt de tot el dijous: 199,94 euros per MW/h.

08:00 - 09:00: 199,94 €/MWh.

18:00 - 19:00: 184,32 €/MWh.

19:00 - 20:00: 179,97 €/MWh.

20:00 - 21:00: 159,6 €/MWh.

A la tarda, de 18:00 a 19:00 el preu del megawatt hora (MW/h) serà de 184,32 euros. En la següent franja, de 19:00 a 20:00 el preu del MW/h ja serà de 179,97 euros. Finalment, de 20:00 a 21:00 el MW/h costarà 159,6 euros.