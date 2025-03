L'espectacular eclipsi solar que es veurà a Catalunya: 'El que ens ve a sobre...'

Els amants dels eclipsis van poder gaudir fa pocs dies d'un de lluna. Ara bé, el que ja es denomina com "l'eclipsi del segle", encara està per arribar. I Catalunya serà un dels punts des dels quals es podrà apreciar aquest espectacle de l'univers.

Concretament, els experts avisen que Lleida i Tarragona seran les dues demarcacions amb millor visibilitat. Encara que també es podrà apreciar des d'altres punts com Barcelona, encara que no amb tanta claredat. A la resta d'Espanya, Oviedo serà un dels millors escenaris, així com Santander o Bilbao.

Per tot això, l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026 serà visible en diverses regions de l'hemisferi nord. La trajectòria de la totalitat començarà a l'oceà Àrtic, passant per Groenlàndia i Islàndia. Finalment, s'endinsarà a la península i finalitzarà al mar Mediterrani.

Un eclipsi amb molta expectació

La durada de la fase de totalitat variarà segons la ubicació. Per exemple, a Oviedo, s'espera una totalitat d'un minut i 48 segons, mentre que en altres localitats la durada tindrà uns pocs segons. La magnitud de l'eclipsi, que indica la fracció del diàmetre solar ocultada per la lluna, assolirà valors significatius a les zones de totalitat.

La singularitat de l'esdeveniment ha generat una gran expectació tant a Espanya com a la resta del món. S'espera l'arribada de nombrosos turistes i entusiastes de l'astronomia que buscaran ubicar-se als punts òptims per a l'observació. Per exemple, a Castelló, ja estan planificant activitats per acollir els visitants, destacant la importància de l'esdeveniment i el seu potencial impacte econòmic i cultural.

A més, empreses especialitzades estan organitzant creuers i viatges exclusius per seguir la seva trajectòria. I és que aquest eclipsi no només representa un espectacle visual impressionant. També ofereix una oportunitat inavaluable per a la comunitat científica, tenint en compte que no s'observa des de fa més d'un segle.

Els pròxims eclipsis a Espanya

Aquest eclipsi és el primer d'una sèrie de fenòmens similars que es podran observar a Espanya en els pròxims anys. El 2027 un altre eclipsi total serà visible al país, mentre que el 26 de gener de 2028 se'n produirà un d'anul·lar al capvespre. Aquesta concentració d'esdeveniments astronòmics és excepcional i converteix Espanya en un punt d'interès per a la comunitat científica.

Per tot això, l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026 és una cita per als que vulguin veure un dels fenòmens naturals més impressionants. La combinació de la seva raresa, l'àmplia zona de visibilitat a Espanya i les múltiples activitats programades al voltant de l'esdeveniment asseguren una experiència memorable. Encara queden molts mesos, així que ja pots buscar el millor lloc per admirar-lo.