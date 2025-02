Ni Maquinista, ni Diagonal Mar: el centre comercial de Barcelona que sorprèn tothom

Si una cosa té Barcelona, són centres comercials. Tant se val de quina temàtica o estil ho prefereixis; si vols anar de compres, la capital catalana és una bona opció. Bé, doncs en un de molt conegut entra en acció un nou espai que atraurà encara més públic, especialment a famílies.

Tot això gràcies a l'obertura de La Jungla a la primera planta del centre comercial de Splau, a Cornellà de Llobregat. Aquest espai està dissenyat per a nens i nenes d'entre 4 i 12 anys, oferint un circuit d'obstacles que deixarà sense paraules a les famílies. El lloc inclou trampolins, tobogans, zones d'escalada i un laberint, tot inspirat en els parcs d'arbres i els famosos Tree Tops Parks.

La principal finalitat de La Jungla és fomentar el desenvolupament de les habilitats físiques dels nens mentre es diverteixen. Els diferents reptes del circuit estan pensats per millorar l'equilibri, la coordinació i la creativitat dels petits. A més, l'entorn, amb formes orgàniques i materials que imiten la natura, reforça la connexió dels nens amb el seu entorn.

Als centres comercials de Barcelona se'ls acumula la feina

Així mateix, es crea una atmosfera perfecta per al joc i l'exploració. L'espai nou a Barcelona ha estat construït amb materials ecològics i de gran resistència, assegurant la seguretat dels usuaris. Paral·lelament, s'han utilitzat estructures de ferro amb malla d'acer inoxidable, llistons de fusta tractada i un paviment amortidor.

Tot això pensat per garantir la protecció dels més petits mentre gaudeixen de les activitats. La Jungla es troba en una ubicació privilegiada, al centre de Splau, a prop de restaurants populars com Chalito, McDonald's i La Tagliatella. El que el converteix en una destinació ideal per gaudir en família.

Ricard Doga, gerent de Splau, ha comentat que "amb la inauguració volem oferir un espai en què la diversió sigui part essencial". Amb aquesta nova oferta a Barcelona, el centre comercial reforça la seva proposta d'oci familiar.

Un dia especial a Splau

Per celebrar l'obertura d'aquest espai, el dissabte 15 de febrer es duran a terme diverses activitats especials per als més petits. Durant el dia, s'organitzaran tallers creatius en què els nens podran fer treballs manuals inspirats en la naturalesa. A més de gaudir d'una zona de pinta cara amb dissenys d'animals de la selva i tatuatges temporals.

Les activitats es realitzaran en dos torns, un al matí i un altre a la tarda, perquè tots els nens tinguin oportunitat de viure l'experiència de La Jungla. Aquest nou espai se suma a la completa oferta comercial de Splau. Un dels centres comercials més coneguts de Barcelona que compta amb més de 90 botigues, 36 restaurants i 28 sales de cinema.