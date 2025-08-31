Aquest encantador poble medieval de Catalunya es va construir sobre un riu: meravellós
Les seves muralles i carrers de pedra el converteixen en un dels pobles medievals més ben conservats de tot el país
Catalunya és plena de pobles amb encant, molts d'ells desconeguts. Aquesta discreció els dona part de la seva màgia, racons que sembla que es resisteixen al pas del temps. Els seus carrers, places i muralles mostren la història sense necessitat de museus.
A Girona hi ha un petit poble que no és una excepció. La seva silueta, marcada per un pont medieval sobre el riu, és inconfusible. I no és casualitat que s'hagi convertit en un dels destins més visitats de la regió.
El poble medieval sobre el riu
La seva arquitectura sorprèn el visitant des del primer pas. Muralles, temples i restes d'antics barris el converteixen en una autèntica lliçó d'història a l'aire lliure. L'ambient convida a recórrer-lo a poc a poc i a deixar-se portar pels seus carrers empedrats.
Parlem de Besalú, a la comarca de la Garrotxa. Amb uns 2.500 habitants, és un autèntic viatge a l'Edat Mitjana. La seva història remunta al regnat de Guifré el Pilós, a finals del segle IX, quan es va convertir en comtat independent.
L'any 1966 va ser declarat Conjunt Històric-Artístic Nacional pel seu gran valor arquitectònic. El reconeixement va premiar la conservació d'un patrimoni que l'ha convertit en un dels pobles medievals més ben preservats del país.
Què veure a Besalú
El seu símbol més conegut és el Pont Vell, el pont romànic que creua el riu Fluvià. Amb els seus set arcs i la torre defensiva al centre, és una de les postals més fotografiades de Catalunya. Des d'allà s'obté la millor panoràmica del poble, amb les muralles i teulades de fons.
Un altre lloc imprescindible és el barri jueu, un dels més rellevants de la península. Allà s'hi troba el mikve, un bany ritual del segle XII excavat a la pedra, únic a tota la península Ibèrica. També es conserven restes de l'antiga sinagoga, testimoni de la comunitat jueva que va habitar Besalú durant segles.
El Monestir de Sant Pere és una altra joia. Fundat l'any 977, el temple actual data del segle XII i conserva una façana sòbria d'estil romànic. El seu interior guarda capitells esculpits i transmet la serenor típica dels monestirs medievals.
L'Església de Sant Vicenç, d'origen romànic, també mereix una visita. Coneguda pel seu absis semicircular i la seva nau austera, reflecteix la sobrietat arquitectònica de l'època. És un dels temples parroquials més antics de la vila.
En recórrer els seus carrers empedrats s'entén per què Besalú captiva. El traçat urbà conserva l'aire medieval, amb places tranquil·les com la de la Llibertat, envoltades de cases de pedra. Passejar-hi és retrocedir en el temps i descobrir racons fotogènics a cada cantonada.
Besalú destaca també per la seva ubicació estratègica. Està situada entre tres comarques: la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany, i entre dos rius, el Capellada i el Fluvià. Aquesta posició li va donar rellevància militar i comercial a l'Edat Mitjana, i avui li assegura un entorn natural privilegiat.
Un lloc amb vida pròpia
Malgrat el seu perfil turístic, Besalú segueix sent un poble habitat i amb vida pròpia. Els seus veïns presumeixen amb raó de l'herència medieval que han conservat generació rere generació.
Avui combina la tranquil·litat d'un poble petit amb l'activitat que generen els visitants. Cafeteries, tallers d'artesania i petites botigues conviuen amb places plenes d'història.
Besalú és, en definitiva, un viatge a l'Edat Mitjana en ple segle XXI. Els seus ponts, temples i carrers el converteixen en un dels pobles més bonics i fotogènics de Catalunya, un racó que mereix recórrer-se sense presses.
