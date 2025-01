'Demà...': Un pare arrasa a les xarxes amb una anècdota sobre la tornada a classe

Les vacances sempre van bé. El dur és la tornada. I si no que l'hi diguin a les famílies que després de setmanes sense despertador, a última hora tot han estat presses.

Això és el que li ha passat a un pare que s'ha fet viral compartint la seva experiència a les xarxes socials. L'home s'ha atrevit a compartir una anècdota que ha tingut juntament amb els seus dos fills el dia abans de tornar de vacances. Segur que no ha estat l'únic, d'aquí que la confessió s'hagi omplert de comentaris.

"Hi ha temperes? Perquè demà hem de portar", li va preguntar un dels seus fills el dia abans de començar l'escola després de Nadal. La sorpresa del pare va ser gran, però encara va ser més gran quan l'altre fill va entrar també en acció. "Us acompanyo, que jo he de portar fulls mil·limetrats per al dia 10", va afegir.

La tornada a l'escola a vegades té descuits

Després dels nervis que li devien entrar al pare, la família va buscar la papereria més propera per poder portar tot el necessari. Per sort, ho van aconseguir i després d'un ensurt, van sortir tots contents amb la compra. Però no tot havia acabat aquí i és que, sovint, els més petits de casa saben bé com mesurar les seves paraules.

El fill que havia dit que necessitava els fulls per al dia havia mentit, però per una bona raó. "Bé, ara que estem tots contents: no eren per al divendres. Eren per a demà, a mi també me n'havia oblidat", ha sentenciat.

Clar que el seu problema tenia la mateixa solució que el del seu germà, però va considerar que era millor alleujar una mica els ànims. Així que, una vegada va estar la situació controlada, va confessar que s'havia despistat igual que el seu company de vida. El pare no va poder més que compartir la seva experiència i, en definitiva, deixar-se portar per la màgia innata dels nens.

Les vacances també serveixen per organitzar-se

Estar de vacances no significa oblidar-se o desprendre's de qualsevol responsabilitat. En aquest sentit, alguns comentaris a la publicació animen a revisar l'agenda de l'escola. Però, en aquesta ocasió, el pare assegura que no ho sol fer i que, de totes maneres, això no estava apuntat.

Sigui com sigui, la tornada a l'escola ha estat amb la maleta plena per a uns nens que van portar al límit. Tant les tasques pendents com la paciència dels seus pares. Segur que no tornarà a passar.