Alerta als supermercats de Catalunya: aquest és el producte més robat després de l'oli

Els robatoris en supermercats s'han convertit en una preocupació creixent per als comerciants a Catalunya. La pujada de preus ha fet que certs productes siguin cada vegada més atractius per als lladres. Mentre l'oli d'oliva continua sent el més robat, hi ha un altre article que ha guanyat protagonisme en els últims mesos.

El cafè s'ha posicionat com el segon producte més robat en els supermercats catalans. La seva creixent demanda en el mercat negre ha alertat els comerços. Aquest augment en els robatoris de cafè ha portat els supermercats a prendre mesures addicionals de seguretat.

El cafè, el nou objectiu dels lladres a Catalunya

Segons un informe de l'empresa STC, especialitzada en seguretat en grans superfícies, el cafè ha experimentat un notable increment en els furts en els supermercats de tota Catalunya. Si bé l'oli d'oliva continua sent el rei dels robatoris, el cafè ha guanyat terreny, segons informa La Razón. Aquest canvi ha estat detectat gràcies als sistemes de vigilància implementats en més de 10.500 supermercats a tota Espanya.

L'informe destaca que, després del cobejat oli d'oliva, els productes més robats a Catalunya són el cafè, seguit de licors i begudes alcohòliques, conserves de tonyina i bonítol, i xocolata. Aquest patró a Catalunya difereix d'altres regions, on els embotits ibèrics encara continuen sent més robats que el cafè. De fet, la preocupació pel cafè ha superat altres categories en la llista dels comerços.

Les raons darrere de l'augment en els robatoris de cafè

Hi ha diversos factors que han impulsat el robatori de cafè a Catalunya. Un dels principals problemes és l'augment en el preu del cafè, a causa de diversos factors, com el canvi climàtic i els problemes en la cadena de producció. Aquest encariment ha fet que els lladres es fixin en el cafè, ja que és un producte que continua sent demandat i fàcil de revendre.

A més, el cafè és un producte no perible, cosa que facilita el seu emmagatzematge i transport. Això el converteix en una mercaderia molt atractiva per als lladres professionals, que busquen productes d'alt valor per revendre ràpidament. A mesura que els comerços han reforçat la seguretat de l'oli, els lladres han redirigit la seva atenció a altres productes valuosos com el cafè.

Un altre factor clau és l'alta demanda del cafè en el mercat negre. Sent un producte de consum habitual, moltes persones estarien disposades a comprar-lo a un preu més baix, sense importar el seu origen. Això fa que el cafè sigui un objectiu perfecte per als lladres, que poden aprofitar aquesta demanda per obtenir beneficis.

El robatori en supermercats no és un fenomen nou, però la tendència dels productes més robats està canviant. A Catalunya, el cafè ha guanyat protagonisme com un producte demandat en el mercat, cosa que ha portat els supermercats a ajustar la seva seguretat. A mesura que la preocupació pels furts de cafè augmenta, els comerciants s'enfronten a nous reptes per protegir els seus productes més valuosos.