Sorpresa a Lidl: decisió d'última hora amb l'oli d'oliva més luxós de tots

Lidl continua sorprenent els seus clients amb productes que combinen qualitat, innovació i sostenibilitat. En aquesta ocasió, ha llançat una novetat que promet transformar l'experiència gastronòmica en moltes llars. La tecnologia d'avantguarda s'uneix a la tradició per proporcionar una opció d'alta qualitat que també recolza l'agricultura local i sostenible.

Innovació tecnològica per garantir la traçabilitat completa

Aquest nou producte de Lidl destaca pel seu sistema de traçabilitat avançat, que s'ha implementat gràcies a la col·laboració amb l'empresa tecnològica Izertis. A través d'un codi QR en cada ampolla, els consumidors poden conèixer l'origen del producte, el tipus de cultiu, la ubicació dels oliverars i el procés d'elaboració. Aquesta tecnologia blockchain assegura que cada ampolla d'oli provingui d'una font autèntica i verificable, cosa que genera confiança i transparència en el consumidor.

El projecte que acompanya aquest llançament, anomenat Olivar Tradicional, busca promoure pràctiques agrícoles sostenibles i preservar el cultiu d'oliverars de baix rendiment. Aquesta iniciativa també contribueix a la protecció del medi ambient, ajudant a combatre l'erosió del sòl i fomentant la biodiversitat en les àrees productores. L'oli que s'obté a través d'aquest projecte té com a objectiu oferir una opció d'alta qualitat respectant els principis de la sostenibilitat.

Aquest oli d'oliva verge extra té un impacte positiu en el desenvolupament rural, assegurant la rendibilitat dels cultius i proporcionant un preu just als agricultors. Amb aquesta iniciativa, Lidl contribueix a la revitalització de zones rurals i recolza més de 250.000 famílies que depenen de la producció d'oliva. Aquesta col·laboració amb la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) i el Grup Migasa reforça el compromís de Lidl amb la comunitat agrícola.

Sabor, qualitat i accessibilitat per a totes les llars

L'oli d'oliva verge extra llançat per Lidl no només destaca per la seva traçabilitat i sostenibilitat, sinó també pel seu sabor i qualitat excepcionals. Aquest producte ofereix un sabor suau, afruitat i perfectament equilibrat, ideal per a una àmplia varietat de plats. La seva versatilitat el converteix en l'acompanyant perfecte per a amanides, peixos, carns i pastes, aportant un toc de frescor i suavitat a la cuina mediterrània.

Aquest oli estarà disponible en ampolles de 500 ml en més de 30.000 unitats als supermercats Lidl de tota Espanya, tant a la península com a Canàries. D'aquesta manera, el producte arriba a una gran part del públic, oferint una opció d'alta qualitat a un preu assequible per a tothom. Lidl s'ha convertit en un referent per a aquells que busquen oli d'oliva verge extra a les seves botigues, amb una oferta que inclou diverses varietats.

Aquest AOVE Primera Cosecha té un preu de 5,89 euros per ampolla de 500 ml, cosa que el converteix en una opció competitiva al mercat, oferint una excel·lent relació qualitat-preu. Aquesta accessibilitat és un dels principals avantatges del producte, permetent que els consumidors gaudeixin d'un oli d'alta gamma sense comprometre el seu pressupost. El compromís de Lidl amb la sostenibilitat i la transparència fa d'aquest oli una compra encara més atractiva per a aquells que busquen productes responsables.

L'oli serà presentat oficialment a la fira internacional de l'oli d'oliva, Expoliva, al maig de 2025. Això reafirma el compromís de Lidl per la innovació en el sector agroalimentari espanyol i el seu paper com a líder en la transformació del mercat.

