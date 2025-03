Les zones calentes de la immigració a Catalunya: 36 municipis amb més del 25%

El debat sobre la immigració a Catalunya torna a irrompre amb força per l'acord entre PSOE i Junts pel traspàs de les competències. Encara que de fet la discussió porta mesos en els cercles polítics i al carrer. El rerefons és l'augment exponencial de la immigració a Catalunya en els últims anys, i les seves derives en qüestions com la seguretat o la gestió dels recursos públics.

La realitat és que l'explosió migratòria ha canviat la fisonomia de les ciutats catalanes: en 15 municipis la immigració representa més del 30% i en 36 municipis supera el 25% del total de la població.

En termes generals, Catalunya ha passat de sis a vuit milions d'habitants en trenta anys, i de 181.000 a 1,4 milions d'estrangers. Això significa que la població estrangera ha passat del 3% al 18%. I que el creixement poblacional de Catalunya es basa en l'increment migratori, o que, com diuen els demògrafs, sense la immigració el creixement natural a Catalunya seria negatiu.

Però l'evolució no ha estat igual a tot el territori, i hi ha tres zones calentes: el cinturó metropolità, Lleida i el seu entorn, i la Costa Brava.

Les zones calentes de la immigració a Catalunya

Una dada significativa és que les quatre províncies catalanes són les que més immigració tenen de tot l'Estat espanyol. Barcelona està al capdavant amb més del 30%, i la segueixen Girona i Lleida, amb un 20%, i Tarragona amb un 18%.

Si ens fixem en les zones amb més immigració dins de Catalunya veiem que hi ha tres llocs clarament marcats en vermell. Un és la zona metropolitana, on es concentra el major nombre d'immigrants de tota Catalunya en nombres absoluts. Barcelona, L'Hospitalet i Badalona són les tres ciutats catalanes amb més immigració.

Les 10 ciutats de Catalunya amb més immigració Ciutat Població Estrangers Percentatge Barcelona 1 686 208 414 063 24,56% Font: Idescat

Però la cosa canvia si ens fixem en les localitats amb major percentatge d'immigració. La població amb un major percentatge d'immigració de Catalunya és Guissona, a Lleida, amb un 51% de la població estrangera. La segueixen Castelló d'Empúries, amb un 47%, La Jonquera, amb un 44%, i altres tretze localitats per sobre del 30%.

Les 10 ciutats de Catalunya amb més immigració Font: Idescat

A més, a Catalunya hi ha 36 localitats per sobre del 25%, la majoria localitzades a les comarques lleidatanes, i al Maresme i el seu entorn costaner. Crida l'atenció per exemple els alts percentatges de ciutats com Lloret de Mar, Alcarràs, Torres de Segre, Portella o Barbens.