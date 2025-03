El nombre d'immigrants a Sabadell ha augmentat més d'un 3000% en 30 anys

L'actualitat política a Catalunya està marcada pel debat sobre la immigració. Sobretot després que PSOE i Junts acordessin el traspàs de competències, que ara haurà de ser aprovat pel Congrés. Fa ja mesos que el debat és al carrer.

Per a alguns no hi ha cap problema amb la immigració, i es tracta de la instrumentalització de l'extrema dreta per vessar discursos d'odi. Per a altres, però, l'augment exponencial de la població per les últimes onades migratòries té un impacte evident. Sobretot quan no es disposa dels recursos necessaris per atendre tantes persones.

Les dades apunten a una explosió demogràfica en els últims trenta anys, esperonada principalment per l'augment de la immigració. Algunes dades concretes sobre l'augment de la immigració a les ciutats catalanes criden l'atenció. Com per exemple, Sabadell.

Sabadell, reflex del que passa a Catalunya

La població estrangera en aquesta localitat barcelonina s'ha multiplicat un 3.000% en els últims trenta anys. Ha passat de mil immigrants a 33.000 en tan sols tres dècades. L'augment ha estat del 43% en els últims deu anys, i ha passat de ser l'11% a representar el 14% del total de la població sabadellenca.

Com passa en moltes altres ciutats de Catalunya, l'augment poblacional de Sabadell es sosté sobre l'increment migratori. Sabadell tenia 283.788 habitants censats el 2001, i ara en té més de 220.000.

El gran salt es va produir precisament en el període 2000-2005, quan la immigració es va multiplicar un 700%, de gairebé 2.000 estrangers a poc més de 15.500. Des de llavors hi ha hagut un creixement sostingut, que ara se situa al voltant del 8% anual. El 2024 van arribar 2.270 estrangers a la ciutat, mentre que l'increment l'any anterior havia estat de 2.179.

Segons les dades, dos de cada deu estrangers a Sabadell són marroquins, de llarg la comunitat més majoritària a la ciutat. La segona és la colombiana, seguida de l'hondurenya i la veneçolana.

El 44,6% són joves d'entre 25 i 44 anys, mentre que només un 3,5% supera els 65 anys. La qual cosa vincula al major nombre d'estrangers amb edats propícies per a la procreació. A més, aquestes cultures solen tenir una ràtio de natalitat molt per sobre de l'autòctona.

La majoria dels catalans, preocupats

El que passa a Sabadell és només un reflex del que passa a Catalunya, on la població ha crescut de 6 a 8 milions en trenta anys. El 2000 els estrangers representaven un 3% de la població total a Catalunya, mentre que ara és ja del 18%. Fa trenta anys hi havia 181.000 estrangers, i ara són 1,4 milions.

Aquesta dada es creua amb l'estadística sobre la percepció ciutadana al voltant de la immigració. Segons una estadística del CEO, un 48% dels catalans creu que hi ha massa immigració. Només un 4% considera que en cal més.